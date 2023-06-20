5 Potret Kartika Wijaksana Istri Uus, Makin Cantik dan Hot!

5 Potret Kartika Wijaksana Istri Uus berikut ini bakal bikin kaum Adam klepek-klepek. Melalui unggahannya di Instagram, Kartika Wijaksana kerap menunjukkan aura seksinya yang membuat banyak kaum Adam mengaguminya.

Tak hanya itu, dia juga sering mengenakan outfit seksi yang bikin netizen gagal fokus. Penampilan Kartika di Instagram kerap mendapat komentar menggoda dari netizen.

Berikut potret Kartika Wijaksana istri Uus yang semakin seksi, seperti dirangkum dari Instagram @kartikawijaksana, Selasa (20/6/2023).

1. Pose duduk pamer tato

(5 Potret Kartika Wijaksana Istri Uus, Foto: Instagram/@kartikawijaksana)

Potret Cantik Kartika saat pose duduk di depan laptop. Di foto ini dia memakai atasan tanpa lengan warna pink yang dipadukan dengan bawahan putih. Kartika terlihat makin fresh di foto ini dengan tampilan rambut bob. Foto dengan outfit minim, Kartika seakan memamerkan dua tatonya yang ada di dadanya.

"Padahal cakep kalau nggak dicoret-coret badannya," kata @sulfa***

"Aku aja cewek suka liatnya, apalagi cowok," tambah @hertika***

2. Penampilannya bak idol Kpop

(5 Potret Kartika Wijaksana Istri Uus, Foto: Instagram/@kartikawijaksana)

Pada foto selanjutnya, Kartika tampil seksi memakai crop top blazer satu set dengan rok mini. Dia menambahkan penampilannya dengan shoulder bag hitam dan boots hitam. Sementara itu rambut panjangnya digerai dan dia berpose memamerkan kaki jenjangnya. Foto Kartika disini bak idol Kpop.

"Idol Kpop banget vibenya bun," tambah @hertika***

"Udah cocok jadi member kelima BLACKPINK," sambung @sexologi***

3. Foto selfie





(5 Potret Kartika Wijaksana Istri Uus, Foto: Instagram/@kartikawijaksana)

Setiap unggahannya di Instagram, Kartika banyak membagikan potret dirinya dalam berbagai momen, termasuk foto selfie. Pada foto ini, dia selfie dengan angle dari atas.

Kartika terlihat memakai bralette biru dan celana panjang warna senada. Untuk tampilan rambutnya sendiri digerai dan dicurly. Dia nampak memesona dengan polesan makeup natural.