HOME WOMEN FASHION

7 Potret Anya Geraldine Pakai Gaun Kulit Belangnya Bikin Salfok, Muka Lebih Putih Ketimbang Badan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |20:00 WIB
7 Potret Anya Geraldine Pakai Gaun Kulit Belangnya Bikin Salfok, Muka Lebih Putih Ketimbang Badan
Anya Geraldine (Foto : Instagram/@anyageraldine)
A
A
A

ANYA Geraldine salah satu artis yang sosoknya selalu jadi sorotan. Tidak hanya kariernya di dunia hiburan, tapi juga penampilannya di depan publik.

Seperti pada unggahannya terbarunya, perempuan 27 tahun ini tampil anggun dalam balutan gaun backless warna hitam. Dia juga nampak menunjukkan body goals pada foto-fotonya.

“Noir,” tulis Anya dalam keterangan fotonya.

Penasaran seperti apa potret anggun nan sekai Anya Geraldine di unggahan terbarunya? Berikut ulasannya dari Instagram @anyageraldine, Selasa (20/6/2023).

1. Pamer tubuh seksi

Anya Geraldine

Potret seksi Anya Geraldine saat memakai backless dres hitam. Dia pose dari samping dengan tubuhnya yang ideal. Penampilan Anya Geraldine bikin salfok.

“Pacarku cantik banget,” kata @getu.geet***

“Kok bisa sih cantik banget gini,” tambah @lestari***

2. Foto selfie di mobil

Anya Geraldine

Potret selfie Anya saat selfie di dalam mobil. Di foto ini dia pose bertopang dagu dengan makeup tebal dan warna lipstik merah merona. Paras Anya di foto ini begitu memesona.

3. Makeup-nya bikin salfok

Anya Geraldine

Masih dalam momen Anya foto selfie di dalam mobil, namun netizen justru salfok dengan makeupnya yang disebut terlalu putih. Bahkan netizen menyebut warna wajah dan leher Anya nampak berbeda.

“Maaf mba Anya, belangnya kelihatan banget,” komen @khvv***

“Mukanya putih lehernya coklat,” komen @monkey***

4. Tampilan rambutnya disanggul

Anya Geraldine

Penampilan Anya makin memukau dengan rambut disanggul dan menyisahkan poni samping. Dia juga menambahkan aksesori anting dan kalung. Pose dari samping, senyumnya menawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
