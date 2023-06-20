6 Ide Outfit ke Kantor ala Prilly Latuconsina, Stylish dan Gak Monoton!

PRILLY Latuconsina merupakan salah satu artis cantik yang gayanya kerap mencuri perhatian. Tak hanya gaya santai, tetapi juga formal yang tetap stylish dan kekinian.

Pergi ke kantor tidak harus membosankan dan monoton. Outfit ke kantor ala Prilly Latuconsina bisa kalian coba agar tampilan makin stylish.

Berikut ide outfit ke kantor ala Prilly Latuconsina yang dirangkum dari Instagram pribadinya, Selasa (20/6/2023).

1. Blazer biru cerah dan bawahan batik





Kombinasikan blazer berwarna cerah seperti biru dengan bawahan batik untuk menciptakan tampilan yang elegan dan mempesona. Padukan dengan sepatu hak tinggi untuk menambahkan sentuhan profesional.

2. Kemeja garis-garis





Pilih kemeja dengan motif garis-garis yang memberikan kesan klasik namun tetap modis. Padukan dengan rok atau celana hitam untuk menciptakan kontras yang menarik. Tambahkan aksesori seperti anting simpel untuk melengkapi tampilan.

3. Kemeja putih polos dan celana kulot biru





Gaya ini sangat simpel namun tetap terlihat elegan. Kenakan kemeja putih polos dengan celana kulot berwarna biru. Tambahkan detail motif pada celana untuk memberikan sentuhan ekstra pada tampilanmu. Kamu bisa memilih sepatu hak rendah atau sepatu flat untuk kenyamanan sepanjang hari.