HOME WOMEN FASHION

6 Potret Camila Galante, Istri Leandro Paredes Pembobol Gawang Timnas Indonesia

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |18:00 WIB
6 Potret Camila Galante, Istri Leandro Paredes Pembobol Gawang Timnas Indonesia
Camila Galante Istri Leandro Paredes (Foto: Instagram/@ccamilagalantee)
A
A
A

NAMA Leandro Paredes menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Dialah pencetak gol pertama timnas Argentina saat mengalahkan Indonesia 2-0 di Stadion Gelora Bung Karno, Senin (19/6/2023).

Ternyata selain hebat bermain bola, Leandro Paredes juga jago memilih pasangan hidup. Bintang Argentina yang bermain untuk Juventus tersebut memiliki istri cantik bernama Camila Galante.

Keduanya menikah sejak tahun 2017 dan telah memiliki dua orang anak. Penasaran bagaimana potret cantik Camila Galante?

Berikut potretnya yang Okezone rangkum dari Instagram @ccamilagalantee, Selasa (20/6/2023).

Pemotretan dengan buah hati

Camila Galante

Pertama ada momen Camila Galante pemotretan bersama kedua buah hatinya, Victoria dan Giovanni. Camila tampak cantik dengan senyum yang terpancar dari wajahnya.

Lengkap dengan Paredes

Camila Galante

Berikutnya Leandro Paredes ikut dalam sesi pemotretan. Dia tampak tampan dengan gaya simpel memakai kaos polos berwarna hitam. Sedangkan Camila terlihat cantik dan seksi mengenakan bra warna soft pink.

Momen ulang tahun

Camila Galante

Berikutnya ada momen perayaan ulang tahun Camila Galante yang ke-31. Perempuan kelahiran 19 Juni 1992 tersebut tampil cantik dan anggun dress mini ketat berwarna hitam. Gayanya makin modis dengan high boots warna senada.

Halaman:
1 2
      
