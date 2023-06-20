Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Cantiknya Inara Rusli Pakai Outfit Serba Pink, Disebut Song Hye Kyo Versi Syariah!

Helmi Ade Saputra , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |11:36 WIB
Cantiknya Inara Rusli Pakai Outfit Serba Pink, Disebut Song Hye Kyo Versi Syariah!
Inara Rusli (Foto: Instagram/@mommy_starla)
NAMA Inara Rusli terus menjadi perbincangan publik di tengah persidangan cerainya dengan Virgoun. Tak hanya perseturuan dengan keluarga Virgoun, penampilan Inara Rusli seusai melepas cadar juga disorot.

Termasuk penampilannya pada unggahan foto yang diunggahnya di Instagram pribadi. Inara Rusli mengunggah foto dengan caption dalam bahasa Korea yang berarti omo.

Artinya adalah ucapan yang digunakan sebagai rasa keterkejutan seseorang saat melihat sesuatu yang membuatnya sampai terheran-heran.

Inara Rusli

Dalam pemotretan tersebut, Inara Rusli tampil cantik dalam balutan outfit serba pink. Foto pun dihiasi bunga, meja dan latar belakang dengan warna senada.

Dalam foto tersebut, Inara tampak berpose menopang dagu. Satu tangan lainnya memegang bunga warna pink. Dia menatap tajam ke kamera yang membuatnya tak hanya cantik, tetapi juga kesan elegan nan menawan.

Selain itu, Ibunda Starla ini juga terlihat tersenyum tipis. Pesona Inara pun semakin terpancar di pemotretan kali ini.

