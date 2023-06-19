Ingin Kuliah Sambil Kerja? Simak Tipsnya Agar Tidak Keteteran!

BAGI beberapa orang yang kuliah sambil bekerja, membagi waktu antara keduanya memanglah tidak mudah. Namun, hal tersebut bukan tidak mungkin dilakukan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Karina Aletheia Victor.

Mahasiswi akhir di salah satu universitas di Jakarta ini telah aktif bekerja dengan menjadi seorang volunteer di salah satu perusahaan meski masuk duduk di bangku kuliah.

Ia lantas membagikan tips bagi para mahasiswa dan mahasiswi di luar sana yang ingin bekerja namun tidak sampai meninggalkan pendidikan.

Meski begitu, ia tetap menyarankan, bahwa pendidikan merupakan prioritas. Ketika sudah dijalankan, sebaiknya terlebih dahulu harus diselesaikan. Namun, jika seseorang merasa sanggup untuk mengimbangi keduanya, hal tersebut harus dimanfaatkan betul untuk mencari peluang di dunia kerja.

“Kalau misalnya masih di bangku sekolah, bangku kuliah, ya udah selesaiin dulu sebaiknya pendidikannya,” ujar Karina, dalam Podcast Aksi Nyata, di YouTube Partai Perindo, Senin, (19/6/2023).

“Tapi, kalau ada peluang dalam tanda kutip ada waktu yang lebih, ada energi yang berlebih, itu bisa ya dipakai untuk mencari pengalaman ya,” lanjutnya.

Karina lantas menyarankan, bagi mahasiswa mahasiswi yang memutuskan menjalankan pendidikan sambil bekerja, agar tidak setengah-setengah menjalankannya.

Karena, menurutnya, bukan tidak mungkin dunia kerja membuat seseorang menjadi kewalahan dan harus berakhir menyerah serta mengorbankan pendidikan atau bahkan sebaliknya.

“Jangan gampang menyerah dan jangan lupa untuk cari teman yang bisa support kamu. Sebenarnya kita suka nggak tahu ya, kayak kita semua bisa nggak sih ngerjain bidang ini, tapi karena nggak pernah nyoba udah mundur duluan,” tuturnya.

Karena sendiri sejauh ini mengaku telah beberapa kali menjadi volunteer di berbagai bidang meski masih duduk di bangku kuliah. Mulai dari Content Creator hingga Copywriter.

