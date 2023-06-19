Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ingin Kuliah Sambil Kerja? Simak Tipsnya Agar Tidak Keteteran!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |19:26 WIB
Ingin Kuliah Sambil Kerja? Simak Tipsnya Agar Tidak Keteteran!
Podcast Aksi Nyata (Foto: ist)
A
A
A

BAGI beberapa orang yang kuliah sambil bekerja, membagi waktu antara keduanya memanglah tidak mudah. Namun, hal tersebut bukan tidak mungkin dilakukan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Karina Aletheia Victor.

Mahasiswi akhir di salah satu universitas di Jakarta ini telah aktif bekerja dengan menjadi seorang volunteer di salah satu perusahaan meski masuk duduk di bangku kuliah.

 mahasiswi

Ia lantas membagikan tips bagi para mahasiswa dan mahasiswi di luar sana yang ingin bekerja namun tidak sampai meninggalkan pendidikan.

Meski begitu, ia tetap menyarankan, bahwa pendidikan merupakan prioritas. Ketika sudah dijalankan, sebaiknya terlebih dahulu harus diselesaikan. Namun, jika seseorang merasa sanggup untuk mengimbangi keduanya, hal tersebut harus dimanfaatkan betul untuk mencari peluang di dunia kerja.

“Kalau misalnya masih di bangku sekolah, bangku kuliah, ya udah selesaiin dulu sebaiknya pendidikannya,” ujar Karina, dalam Podcast Aksi Nyata, di YouTube Partai Perindo, Senin, (19/6/2023).

“Tapi, kalau ada peluang dalam tanda kutip ada waktu yang lebih, ada energi yang berlebih, itu bisa ya dipakai untuk mencari pengalaman ya,” lanjutnya.

Karina lantas menyarankan, bagi mahasiswa mahasiswi yang memutuskan menjalankan pendidikan sambil bekerja, agar tidak setengah-setengah menjalankannya.

Karena, menurutnya, bukan tidak mungkin dunia kerja membuat seseorang menjadi kewalahan dan harus berakhir menyerah serta mengorbankan pendidikan atau bahkan sebaliknya.

“Jangan gampang menyerah dan jangan lupa untuk cari teman yang bisa support kamu. Sebenarnya kita suka nggak tahu ya, kayak kita semua bisa nggak sih ngerjain bidang ini, tapi karena nggak pernah nyoba udah mundur duluan,” tuturnya.

 BACA JUGA:

Karena sendiri sejauh ini mengaku telah beberapa kali menjadi volunteer di berbagai bidang meski masih duduk di bangku kuliah. Mulai dari Content Creator hingga Copywriter.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement