Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Siap-siap Menikah? 4 Topik Penting Ini Harus Dibicarakan dengan Calon Ibu Mertua

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |19:30 WIB
Siap-siap Menikah? 4 Topik Penting Ini Harus Dibicarakan dengan Calon Ibu Mertua
Topik penting dibahas dengan calon ibu mertua, (Foto: Freepik)
A
A
A

PERSIAPAN menikah bukan hanya sebatas mempersiapkan gelaran acara akad dan pesta resepsi pernikahan. Lebih dari itu, banyak persiapan mendalam yang lebih detail harus dilakukan.

Sebagai calon pengantin, salah satu persiapan yang harus dilakukan adalah hubungan dengan calon ibu mertua. Jadi penting untuk meluangkan waktu jalan berdua makan bersama sambil membahas beberapa topik penting yang wajib didiskusikan bersama calon ibu mertua Anda. Apa saja? Berikut daftarnya, sebagaimana dilansir dari Times of India, Senin (19/6/2023)

1. Rahasia pasangan: Membahas rahasia pasangan dengan orangtuanya, artinya Anda harus sangat pintar dalam mengartikulasikan, menempatkan pertanyaan yang diajukan.

Cukup tanyakan dua hal tentang pasangan dan kehidupannya di rumah yang harus Anda ketahui. Coba mulailah dengan cerita-cerita lucu, lalu masuk ke masa kecil dan akhirnya bertanya tentang rahasia pasangan yang diketahui oleh sang ibu.

2. Trik memasak dan makanan: Jangan salah! Terlihat sederhana, tapi topik ini penting loh! Bukan hanya soal rahasia resep sang ibunda, tapi juga makanan dan kenangan masa kecil dari pasangan.

Tanyakan pada ibu mertua tentang hal itu bahkan jika Anda sudah mengetahuinya. Dia juga akan merasa bahwa Anda sebagai pasangan anaknya adalah orang yang peduli.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/612/3144091/kenapa_ada_fenomena_perempuan_mau_memilih_laki_laki_yang_statusnya_di_bawah-7uxo_large.jpg
Kenapa Ada Fenomena Perempuan Mau Memilih Laki-laki yang Statusnya di bawah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/612/3144076/lagi_ngetren_hipogami_apa_dampak_negatifnya_buat_wanita-6vmA_large.jpg
Lagi Ngetren Hipogami, Apa Dampak Negatifnya Buat Wanita?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/612/3143868/hipogami-2ch9_large.jpg
Mengenal Fenomena Hipogami, Perempuan Sukses Memilih Pasangan dengan Status Lebih Rendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/612/2951495/mau-nikah-7-pertanyaan-ini-wajib-dibicarakan-dengan-pasangan-UOTNfjE9ln.jpg
Mau Nikah? 7 Pertanyaan Ini Wajib Dibicarakan dengan Pasangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/02/612/2856551/13-tahun-menikah-melaney-ricardo-ungkap-tantangan-bersuamikan-bule-lhii970y9M.jpg
13 Tahun Menikah, Melaney Ricardo Ungkap Tantangan Bersuamikan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/26/612/2753588/5-kunci-suami-bisa-ciptakaan-kebahagiaan-rumah-tangga-5CntxOPbXz.jpg
5 Kunci Suami Bisa Ciptakan Kebahagiaan Rumah Tangga
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement