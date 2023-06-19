Siap-siap Menikah? 4 Topik Penting Ini Harus Dibicarakan dengan Calon Ibu Mertua

PERSIAPAN menikah bukan hanya sebatas mempersiapkan gelaran acara akad dan pesta resepsi pernikahan. Lebih dari itu, banyak persiapan mendalam yang lebih detail harus dilakukan.

Sebagai calon pengantin, salah satu persiapan yang harus dilakukan adalah hubungan dengan calon ibu mertua. Jadi penting untuk meluangkan waktu jalan berdua makan bersama sambil membahas beberapa topik penting yang wajib didiskusikan bersama calon ibu mertua Anda. Apa saja? Berikut daftarnya, sebagaimana dilansir dari Times of India, Senin (19/6/2023)

1. Rahasia pasangan: Membahas rahasia pasangan dengan orangtuanya, artinya Anda harus sangat pintar dalam mengartikulasikan, menempatkan pertanyaan yang diajukan.

Cukup tanyakan dua hal tentang pasangan dan kehidupannya di rumah yang harus Anda ketahui. Coba mulailah dengan cerita-cerita lucu, lalu masuk ke masa kecil dan akhirnya bertanya tentang rahasia pasangan yang diketahui oleh sang ibu.

2. Trik memasak dan makanan: Jangan salah! Terlihat sederhana, tapi topik ini penting loh! Bukan hanya soal rahasia resep sang ibunda, tapi juga makanan dan kenangan masa kecil dari pasangan.

Tanyakan pada ibu mertua tentang hal itu bahkan jika Anda sudah mengetahuinya. Dia juga akan merasa bahwa Anda sebagai pasangan anaknya adalah orang yang peduli.

