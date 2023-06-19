Alasan Kenapa Mengapa Thomas Shelby Sangat Keren, karena Ahli Strategi?

Alasan Kenapa Mengapa Thomas Shelby Sangat Keren, mungkin jadi pertanyaan di benak para penonton dan penggemar serial Peaky Blinders.

Ya, siapa yang tak kenal dengan tokoh ikonik Thomas Shelby? Tokoh utama pria yang diperankan oleh actor papan atas, Cillian Murphy ini telah berhasil mencuri perhatian dan memikat banyak penonton setia serial Peaky Blinders, khususnya kaum Hawa.

Thomas Shelby dalam serial tersebut, memang digambarkan sebagai sosok pria karismatik dan sangat manly. Terlebih, perannya sebagai ketua dari gangster ini membuatnya terlihat lebih keren dan maskulin.

Nah, selain terlihat gagah dan misterius, sebenarnya apa sih alasan lain yang membuat Thomas terlihat keren? Berikut lima alasan mengapa Thomas dianggap sangat keren, seperti dilansir dari laman Asap Creative Studio, Senin (19/6/2023).

1. Ahli strategi: Dikenal sebagai seorang yang pandai mengatur strategi dengan baik dan berpikir matang sebelum mengambil tindakan. Bahkan, Thomas juga memiliki kelebihan mampu memperhitungkan segala risiko yang ada.

Contohnya, ketika mengatur pacuan kuda dan memengaruhi taruhan para petaruh pada kuda, Thommy berhasil meraih kemenangan berkat strategi yang ia susun.

(Alasan Kenapa Mengapa Thomas Shelby Sangat Keren, Foto: BBC/Caryn Mandabach)

2. Leadership: Sebagai seorang ketua gangster, Thomas Shelby berhasil menginspirasi dan memengaruhi banyak orang di sekitarnya untuk dapat bekerja sama dalam mencapai tujuannya. Selain itu, ia juga mempunyai wibawa yang membuatnya disegani dan dihormati sebagai pemimpin.