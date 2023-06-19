Ramalan Zodiak 20 Juni: Aries Ada Kejutan Besar, Gemini Utamakan Self Love Dulu

APA kata tanda zodiakmu seputar kehidupan asmara hari ini? Mewarta YourTango, berikut predikisi ramalan seputar cinta untuk para pemilik tanda zodiak Aries, Taurus, dan juga Gemini.

1. Aries: Asmara para Aries hari ini ada kejutan, jadi Anda para Aries bersiaplah untuk kejutan besar dalam cinta, bisa jadi koneksi tak terdugan, kejutan menyenangkan, bahkan termasuk salah satunya ada romansa baru yang menanti.

Tapi hati-hati kehidupan asmara yang next level ini bisa membuat Anda lengah. Tapi intinya, terima dan nikmati saja keajaiban perjalanan cinta yang tak terduga ini.

2. Taurus: Jangan diam saja! Hari ini jadi waktu yang pas untuk berbicara, ungkapkan hal-hal semua yang perlu dibicarakan. Para Taurus hari ini akan terlibat dalam percakapan menyentuh hati dengan kekasih. Bisa jadi salah satu cara memupuk pertumbuhan cinta dan memperkuat ikatan hubungan.

3. Gemini: Ketika hidup terasa sedikit gila, itulah saatnya untuk berhenti sejenak dan istirahat agat bisa terhubung dengan diri sendiri sekali lagi. Hari ini bertemakan self love untuk orang-orang Gemini.

(Rizky Pradita Ananda)