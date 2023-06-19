Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Bocah SD Rela Jualan Mie Goreng Demi Beli Sepatu dan Perlengkapan Sekolah, Kisahnya Bikin Pilu!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |12:00 WIB
Viral Bocah SD Rela Jualan Mie Goreng Demi Beli Sepatu dan Perlengkapan Sekolah, Kisahnya Bikin Pilu!
Viral bocah SD jualan mie goreng di kelas (Foto Ilustrasi: Myfoodstory)
A
A
A

VIRAL di media sosial Twitter, yang mengunggah kembali sebuah video seorang anak di bangku Sekolah Dasar (SD) yang tak malu untuk berjualan mie goreng di kelasnya, demi bisa membeli sepatu dan perlengkapan sekolah lain.

“Tertangkap Guru : kasihan anak ini berjualan mie goreng di kelas,” dikutip dari keterangan video yang diunggah dari akun TikTok @yohannes.arnold.ts, Senin, (19/6/2023).

Viral Bocah SD Jualan Mie Goreng

Berdasarkan unggahan video, anak yang berjualan di kelasnya itu bernama Luna Tampubolon. Dalam video seorang guru datang menghampiri kelas Luna dan bertanya ‘siapakah yang berjualan di kelas?’. Serentak murid-murid lainnya menyebut gadis kecil bernama Luna.

“Jual apa kah sayang?,” tanya guru Luna kepadanya.

Luna pun menjawab ia menjual mie goreng. Pertanyaan terus berlanjut dari sang guru kepada Luna dengan menyanyakan pekerjaan kedua orangtuanya.

“Apa kerjaan mama,” tanya sang guru kembali, sambil mengusap kepala Luna.

Bocah SD Jualan Mie Goreng di Kelas

Dengan raut yang sedih dan berlinang air mata, Luna menjawab bahwa ibunya berprofesi sebagai seorang petani. Melihat sepatu Luna yang tak layak, sang guru langsung memintanya untuk melepas sepatu.

Ketika diperiksa, kondisi sepatu itu sudah tak layak untuk digunakan lagi. Bagian depan sepatu yang sudah koyak dan bahkan menganga lebar.

Melihat hal tersebut Luna kemudian menangis, dan secara cekatan ibu guru itu langsung menenangkan Luna dan memintanya untuk tidak menangis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Mie Goreng bocah SD viral Kisah
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/612/3031437/viral_tiktok-y9W4_large.jpg
Viral Pemuda Klaim Sudah Naik Haji 8 Kali, Kalahkan Thariq Halilintar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/612/3005201/kisah-inspiratif-irt-dan-kreator-affiliate-tiktok-dagang-untuk-bantu-keluarga-dan-yatim-piatu-lewat-shop-tokopedia-ALDFBnDeqt.jpg
Kisah Inspiratif IRT dan Kreator Affiliate TikTok, Dagang untuk Bantu Keluarga dan Yatim Piatu lewat Shop Tokopedia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/612/3005194/kisah-mak-erun-nenek-2-cucu-yang-tinggal-di-rumah-bolong-bolong-8lWpaxEpiX.jpg
Kisah Mak Erun, Nenek 2 Cucu yang Tinggal di Rumah Bolong-bolong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/612/3003564/cerebral-palsy-tak-halangi-guru-bahasa-inggris-ini-berikan-pengajaran-digaji-rp700-bulan-KwiVnz8iAu.jpg
Cerebral Palsy Tak Halangi Guru Bahasa Inggris Ini Berikan Pengajaran, Digaji Rp700/Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/612/2994109/curhat-pemudik-dari-hong-kong-18-jam-di-bandara-soekarno-hatta-demi-mudik-ke-lampung-dJ0Fudjq0W.jpg
Curhat Pemudik dari Hong Kong, 18 Jam di Bandara Soekarno Hatta demi Mudik ke Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/25/612/2975221/-vedfodxWkj.jpg
Viral Konten Kreator Ini Marah Gegara Setupnya Ditiru Anak Kecil
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement