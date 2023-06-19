Viral Bocah SD Rela Jualan Mie Goreng Demi Beli Sepatu dan Perlengkapan Sekolah, Kisahnya Bikin Pilu!

VIRAL di media sosial Twitter, yang mengunggah kembali sebuah video seorang anak di bangku Sekolah Dasar (SD) yang tak malu untuk berjualan mie goreng di kelasnya, demi bisa membeli sepatu dan perlengkapan sekolah lain.

“Tertangkap Guru : kasihan anak ini berjualan mie goreng di kelas,” dikutip dari keterangan video yang diunggah dari akun TikTok @yohannes.arnold.ts, Senin, (19/6/2023).

Berdasarkan unggahan video, anak yang berjualan di kelasnya itu bernama Luna Tampubolon. Dalam video seorang guru datang menghampiri kelas Luna dan bertanya ‘siapakah yang berjualan di kelas?’. Serentak murid-murid lainnya menyebut gadis kecil bernama Luna.

“Jual apa kah sayang?,” tanya guru Luna kepadanya.

Luna pun menjawab ia menjual mie goreng. Pertanyaan terus berlanjut dari sang guru kepada Luna dengan menyanyakan pekerjaan kedua orangtuanya.

“Apa kerjaan mama,” tanya sang guru kembali, sambil mengusap kepala Luna.

Dengan raut yang sedih dan berlinang air mata, Luna menjawab bahwa ibunya berprofesi sebagai seorang petani. Melihat sepatu Luna yang tak layak, sang guru langsung memintanya untuk melepas sepatu.

Ketika diperiksa, kondisi sepatu itu sudah tak layak untuk digunakan lagi. Bagian depan sepatu yang sudah koyak dan bahkan menganga lebar.

Melihat hal tersebut Luna kemudian menangis, dan secara cekatan ibu guru itu langsung menenangkan Luna dan memintanya untuk tidak menangis.