HOME WOMEN LIFE

Bikin Kaget Netizen, Ternyata Segini Ukuran Asli Lampu Rambu Lalu Lintas

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |11:30 WIB
Bikin Kaget Netizen, Ternyata Segini Ukuran Asli Lampu Rambu Lalu Lintas
Ukuran lampu lalu lintas sebenarnya, (Foto: Freepik)
A
A
A

RAMBU marka lampu lalu lintas yang dipasang di jalan, merupakan komponen penting yang terdapat di jalan raya untuk mengatur arus lalu lintas berbagai kendaraan dari banyak arah.

Lampu lalu lintas, seperti yang diketahui hadir dengan tiga warna yang masing-masing warnanya memiliki fungsi yang berbeda. Lampu merah untuk berhenti, lampu kuning hati-hati, dan lampu hijau sebagai tanda untuk berjalan.

Lampu lalu lintas, atau biasa disebut masyarakat awam sebagai lampu merah, selain yang terlihat di pinggiran jalan, umumnya terdapat juga di bagian atas tiang. Sehingga posisinya jauh di atas, seperti melayang di udara dan terbiasa terlihat punya ukuran yang standar.

Tak heran, karena letaknya jauh di atas inilah para pengguna tidak tahu kalau lampu lalu lintas ternyata sebetulnya punya ukuran yang bisa dikatakan cukup besar. Hal ini terungkap lewat video yang diunggah salah satu netizen pemilik akun TikTok @Dinarosela membagikan ukuran asli dari lampu lalu lintas.

Dalam video  singkat yang ia unggah, memperlihatkan situasi saat ada seorang petugas yang menaiki gondola yang sedang mengecek kondisi lampu lalu lintas. Hal yang bikin terkejut adalah, ternyata selama ini lampu lalu lintas itu berukuran besar, dan tingginya seperti orang dewasa.

(Foto: tangkapan layar TikTok @dinarosela)

“Di umur berapa kalian sadar kalau lampu merah ternyata segede orang?,” tulis @dinarosela, sebagai keterangan video, dikutip Senin (19/6/2023).

Setelah mengetahui hal tersebut, sang netizen mengaku ia kini tak lagi sama rasanya setiap kali melihat lampu lalu lintas.

(Foto: tangkapan layar TikTok @dinarosela)

“Jujur enggak ada yang ngeh kan? Sekarang kalau lihat lampu merah jadi beda,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
