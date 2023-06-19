Siapa yang Mengkhianati Thomas Shelby? Ini Dia Orangnya

SIAPA yang mengkhianati Thomas Shelby? ini dia orangnya menarik dibahas. Thomas Shelby sendiri merupakan tokoh protagonis yang diperankan oleh Cillian Murphy di serial Peaky Blinders.

Dalam serial ini, ia dikenal dengan karakter kuatnya yang memiliki kepribadian berani, ambisius, bijaksana, dan memiliki karisma dingin.

Kepribadian dan karakter dingin yang ia miliki itu dikarenakan perannya sebagai seorang pemimpin gangster yang terpandang dan disegani.

Thomas Shelby merupakan tipe pemimpin yang tak banyak bicara dan lebih banyak bertindak, membuatnya menonjol sebagai pemimpin.

Namanya pun sangat viral dan dibahas oleh akun media sosial. Bahkan tak jarang, banyak konten di sosial media yang meniru segala tentang Thomas Shelby, baik dari cara berbicara hingga mix & match cara berpakaiannya.

Apalagi narasi ceritanya bikin greget netizen. Salah satunya siapa dalang yang menghianati karakter utama tersebut.

Lantas siapa yang mengkhianati Thomas Shelby?ini dia orangnya adalah Michael Grey yang pertama kali muncul saat musim kedua serial Peaky Blinders.