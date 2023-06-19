Intip Toilet dan Dapur Mewah Rumah Baru Nagita Slavina, Kompor Rp2 Miliar Bikin Melongo!

NAGITA Slavina merupakan salah satu artis yang tak pernah lepas dari sorotan. Kali ini isi rumah barunya yang mewah mencuri perhatian.

Istri Raffi Ahmad tersebut baru-baru ini memamerkan dapur dan toilet mewah di rumah barunya tersebut. Dapur dan toilet ini menampilkan desain yang elegan dan dilengkapi dengan peralatan mewah, termasuk kompor yang harganya mencapai Rp2 miliar!

Diintip dari tayangan YouTube Rans Entertainment, berikut potret dapur mewah dan toilet rumah baru Nagita Slavina yang bakal bikin kalian melongo!

1. Dapur Mewah dengan Kompor Seharga Rp2 Miliar





Potret pertama yang membuat kita terkagum adalah dapur mewah Nagita Slavina. Dapur ini dilengkapi dengan peralatan modern dan desain yang elegan. Tapi yang membuat semua orang melongo adalah kompor mewahnya yang memiliki harga mencapai 2 miliar rupiah.

Kompor ini memiliki fitur-fitur canggih dan desain yang sangat eksklusif, menjadikannya sebuah pernyataan gaya yang mengagumkan di dapur Nagita. Kompornya dapat langsung digunakan untuk meng-grill streak, serta terdapat vacum di atas kompor untuk menyaring asap masakan.

"Nice-nice, I like it" ucap Nagita karena dirinya sendiri pun takjub melihat kecanggihan kompornya yang multifungsi dan modern

2. Desain Kulkas yang Unik





Selain kompor, Nagita juga memamerkan kulkas mewah di rumah barunya. Potret kulkasnya ini mengungkapkan desain interior yang elegan bak lemari pakaian. Semua detailnya dipikirkan dengan cermat, hingga penempatan storage kulkasnya. Kulkas ini di desain bak lemari yang senada dengan interior dapur megahnya. Tempat penyimpanan es batu lemari es nya juga sangat unik.