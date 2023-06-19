6 Inspirasi Warna Cat Rambut Highlight Pria yang Keren, Dijamin Gak Norak!

PEWARNAAN rambut tidak hanya menjadi tren bagi wanita, tetapi juga semakin populer di kalangan pria. Jika Anda ingin menambahkan sentuhan keren dan menarik pada tampilan rambut Anda, highlight bisa menjadi pilihan yang tepat.

Highlight merupakan teknik pewarnaan rambut. Sebagian helai rambut diberikan warna berbeda, menciptakan efek yang menonjol. Untuk pria, terdapat beberapa inspirasi warna cat rambut highlight yang keren dan dijamin tidak norak.

Berikut adalah enam ide yang dapat Anda coba dikutip dari Menshaircuts, Selasa (20/6/2023).

1. Ash Blonde





Warna Ash Blonde memberikan tampilan yang keren dan modern. Highlight dengan warna abu-abu kebiruan ini cocok untuk pria dengan warna rambut gelap dan memberikan kesan yang lebih segar dan stylish.

2. Blonde Highlights For Dark Hair





Jika Anda memiliki rambut gelap, blonde highlights bisa memberikan kontras yang menarik. Dengan menambahkan sedikit sentuhan blonde pada helai rambut, Anda bisa mendapatkan tampilan yang keren tanpa terlalu mencolok.

3. Platinum Highlights





Jika Anda ingin tampil lebih eksentrik, platinum highlights bisa menjadi pilihan yang menarik. Warna perak yang terang pada beberapa helai rambut akan memberikan tampilan yang mencolok dan modern.