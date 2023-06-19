Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

6 Inspirasi Warna Cat Rambut Highlight Pria yang Keren, Dijamin Gak Norak!

Nadila Qoonita , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |05:00 WIB
6 Inspirasi Warna Cat Rambut Highlight Pria yang Keren, Dijamin Gak Norak!
Inspirasi warna cat rambut highligts pria (Foto: Menshaircuts)
A
A
A

PEWARNAAN rambut tidak hanya menjadi tren bagi wanita, tetapi juga semakin populer di kalangan pria. Jika Anda ingin menambahkan sentuhan keren dan menarik pada tampilan rambut Anda, highlight bisa menjadi pilihan yang tepat.

Highlight merupakan teknik pewarnaan rambut. Sebagian helai rambut diberikan warna berbeda, menciptakan efek yang menonjol. Untuk pria, terdapat beberapa inspirasi warna cat rambut highlight yang keren dan dijamin tidak norak.

Berikut adalah enam ide yang dapat Anda coba dikutip dari Menshaircuts, Selasa (20/6/2023). 

1. Ash Blonde

Warna Cat Rambut Pria

Warna Ash Blonde memberikan tampilan yang keren dan modern. Highlight dengan warna abu-abu kebiruan ini cocok untuk pria dengan warna rambut gelap dan memberikan kesan yang lebih segar dan stylish.

2. Blonde Highlights For Dark Hair

Warna Cat Rambut Pria

Jika Anda memiliki rambut gelap, blonde highlights bisa memberikan kontras yang menarik. Dengan menambahkan sedikit sentuhan blonde pada helai rambut, Anda bisa mendapatkan tampilan yang keren tanpa terlalu mencolok.

3. Platinum Highlights

Warna Cat Rambut Pria

Jika Anda ingin tampil lebih eksentrik, platinum highlights bisa menjadi pilihan yang menarik. Warna perak yang terang pada beberapa helai rambut akan memberikan tampilan yang mencolok dan modern.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/611/3168754/ketombe-XIKu_large.jpg
Lawan Ketombe! 5 Langkah Rambut Bersih dan Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/611/3126788/5_gaya_rambut_lebaran_ala_artis_cantik_indonesia_ariel_tatum_hingga_alyssa_daguise-F3BD_large.jpg
5 Gaya Rambut Lebaran ala Artis Cantik Indonesia, Ariel Tatum hingga Alyssa Daguise
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/611/3111722/5_tips_styling_rambut_ala_rey_nathanael-IpA6_large.jpg
5 Tips Styling Rambut Ala Rey Nathanael
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/611/3111594/tren_gaya_rambut_2025_yang_wajib_dicoba_jangan_sampai_ketinggalan-wbdp_large.jpg
Tren Gaya Rambut 2025 yang Wajib Dicoba, Jangan Sampai Ketinggalan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/611/2896238/tren-warna-rambut-baru-cowboy-copper-yang-lagi-viral-di-tiktok-cTzCucJ8cU.jpg
Tren Warna Rambut Baru Cowboy Copper yang Lagi Viral di TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/29/611/2736140/6-gaya-rambut-wanita-yang-bakal-tren-di-2023-mau-coba-Lxbqq2JfCm.jpg
6 Gaya Rambut Wanita yang Bakal Tren di 2023, Mau Coba?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement