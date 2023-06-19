Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Potret Gemas 5 Idol K-Pop Berlesung Pipi bak Kumis Kucing, Jimin BTS hingga Joy Red Velvet

Sri Lestari Rahayuningtyas , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |18:30 WIB
Potret Gemas 5 Idol K-Pop Berlesung Pipi bak Kumis Kucing, Jimin BTS hingga Joy Red Velvet
Potret gemas idol K-Pop berlesung pipi unik, (Foto: Soompi)
A
A
A

SEBAGIAN orang dianugerahi fitur wajah khusus tertentu, yang bukan hanya meningkatkan visual penampilan, tapi juga bisa jadi daya tarik tersendiri.

Contohnya dimple whisker, alias lesung pipi di kedua bagian wajah, bentuknya memanjang seperti kumis kucing yang menggemaskan. Seperti yang dimiliki oleh beberapa idol K-Pop terkenal berikut ini. Melansi Soompi, Senin (19/6/2023) intip paparan singkatnya berikut di bawah ini.

1. Hyunjin Stray Kids: Hyunjin lekat dengan imej seperti musang, kemungkinan ada hubungannya sebab dia memiliki beberapa lesung pipi seperti kumis kucing. Pelantun hits God’s Menu tersebut punya lesung pipi ini tepat di bawah tulang pipinya, terlihat seperti kumis kecil saat dia tersenyum.

(Foto: @hynjngwng) 

2. Joy Red Velvet: Bukan hanya seksi dan punya senyum lebar menawan, wajah cantik Joy ditambah poin ekstra saat lesung pipi ala kumis kucingvnya muncul. Lesung pipi Joy muncul tepat di bagian puncak pipinya, saat dirinya tersenyum atau tertawa lebar.

 

Halaman:
1 2
      
