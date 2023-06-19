Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Karina Aespa Berenang Malam di Vietnam, Pamer Punggung Mulus Berotot

Diva Daniswara , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |17:30 WIB
Karina Aespa Berenang Malam di Vietnam, Pamer Punggung Mulus Berotot
Karina Aespa, (Foto: Instagram @katarinabluu)
A
A
A

LEWAT akun Instagram miliknya, Karina Aespa baru saja bikin geger netizen dan para penggemar.

Bagaimana tidak, center, visual, leader dan rapper Aespa tersebut bikin heboh di dunia jagat maya, lantaran membagikan foto-foto terbarunya yang ia unggah melalui akun Instagram pribadinya @katarinabluu saat dirinya tengah menghabiskan waktu luang di Vietnam.

Sebelum manggung di salah satu acara festival musik di Vietnam, Karina memanfaatkan waktu luangnya dengan berenang di hotel tempat Aespa menginap. Dalam kolase foto yang diunggah Karina, pelantun hits Salty and Sweet, Spicy dan Next Level tersebut terlihat tampil seksi dalam balutan swimsuit hitam, dikutip dari Allkpop, Senin (19/6/2023)

Karina tampak memesona dengan balutan baju berenang cutting backless model kerah halterneck warna hitam. Terbuka di bagian punggung, foto Karina tampak belakang sedang bersandar santai di pinggir kolam renang memperlihatkan jelas keindahan punggung mulus dan berototnya.

Outfit renang trendi ditunjang dengan paras cantiknya yang memukau meski dengan minim riasan. Kecantikan natural Karina makin sempurna dan menambah daya tarik, ditambah rambut hitamnya di-styling updo model high bun menambah kesan seksi dan cantik alami.

Telusuri berita women lainnya
