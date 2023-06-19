Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tips Mencegah Mata Terkena Computer Vision Syndrome

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |22:28 WIB
Tips Mencegah Mata Terkena Computer Vision Syndrome
Mata sakit (Foto: All about vision)
MENJAGA kesehatan mata sangat penting untuk dilakukan. Sebab punya gangguan mata sangat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari.

Bagi generasi milenial, teknologi merupakan bagian dari keseharian. Setiap hari mereka di depan handphone, komputer, maupun laptop. Ini membahayakan mata jika tidak diantisipasi dengan baik.

Bagi pekerja yang intens bekerja dengan komputer bahkan dapat mengalami computer vision syndrome (CVS), yakni keluhan mata dan penglihatan akibat terlalu lama bekerja di depan komputer.

Lalu bagaimana cara mencegah terkena computer vision syndrome?

 makan sehat

Dr. Raissa Vaniana Hartanto Sp.M. menjelaskan, pola hidup yang baik dan mengkonsumsi makanan bernutrisi sangat diperlukan untuk mencegah kita mengalami gangguan kesehatan mata. “Cara menjaga kesehatan mata bisa dibagi menjadi dua yaitu dari lifestyle dan makanan yang kita konsumsi."

Lifestyle berbahaya yang sering dilakukan seperti jarak dengan gawai terlalu dekat, jarak yang disarankan yaitu 50-60 cm. Saat menggunakan gawai usahakan di tempat yang terang supaya mendapatkan pencahayaan yang terang. Tidak direkomendasikan bermain gawai sembari tiduran.

“Disamping itu, perlu juga melakukan pembatasan screen time, untuk dewasa sebaiknya hanya 6 sampai 8 jam dalam sehari, anak-anak usia 3 tahun kebawah sebaiknya tidak terpapar gadged sama sekali karena dikhawatirkan dapat merusak mata, sedangkat usia 4 sampai 6 tahun sebaiknya kurang lebih 1½ jam sehari, usia 7 sampai 12 tahun sebaiknya 3 sampai 4 jam,” ujarnya.

Halaman:
1 2
1 2
      
