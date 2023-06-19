Kemenkes Targetkan 405 Kabupaten Bebas Malaria di 2024

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan saat ini sudah mampu mengeliminasi 281 Kabupaten/Kota dari Malaria. Angka ini dianggap segera mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2020-2024 yaitu 405 kabupaten yang akan dieliminasi.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Maxi Rein Rondonuwu menilai optimis pemerintah bisa segera menuntaskan Malaria di Indonesia.

"Menurut penilaian kami sudah mendekati, karena target kita di RPJMN 2024 ada 405 kabupaten yang eliminasi, sekarang sudah 381 kabupaten/kota, tinggal sedikit, dengan harapan tahun 2024 bisa lunas,” kata Dirjen Maxi.

Sehubungan dengan eliminasi Malaria, disebut Dirjen Maxi bisa memberikan dampak baik bagi Indonesia. Menurutnya, semakin banyak daerah yang bebas malaria maka kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia semakin tinggi.

Dengan itu, ia menyebut perlu itikad dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat itu sendiri dalam memberantas malaria di wilayahnya sangat diperlukan.

Salah satunya, dengan mengadopsi praktik baik yang sudah dilakukan oleh 5 provinsi yakni Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali yang telah berhasil mencapai eliminasi malaria. Sebagaimana diketahui, Malaria adalah penyakit serius dan bisa fatal disebabkan oleh parasit yang biasanya menginfeksi jenis nyamuk tertentu yang memangsa manusia, bila terkena malaria biasanya sangat sakit dengan demam tinggi, menggigil, dan penyakit seperti flu.

“Kita lihat sudah 20-an kota/kabupaten yang sudah membaik, saya yakin target di tahun 2024 bisa tercapai. Yang terpenting komitmen kita bersama untuk bisa mengeliminasi malaria,” tegasnya.

