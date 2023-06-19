Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Selain Napas Pendek-Pendek, Apa Lagi Gejala Khas Bronkitis?

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |12:45 WIB
Selain Napas Pendek-Pendek, Apa Lagi Gejala Khas Bronkitis?
Gejala Bronkitis, (Foto: Freepik)
BEREDAR viral di linimasa TikTok dan Twitter, kisah seorang gadis muda yang menyebut dirinya terkena bronkitis akibat pacaran dengan sang kekasih yang merupakan perokok aktif.

Salah satu gejala paling jelas yang ia keluhkan, ialah napas yang terasa pendek dan sesak napas. Belajar dari kasus di atas, apakah napas pendek-pendek sudah pasti salah satu gejala utama dari penyakit infeksi pernapasan, bronkitis? Apakah ada gejala khas dari penyakit paru-paru ini?

Penyakit bronkitis sendiri, dikutip dari Mayo Clinic, Senin (19/6/2023) merupakan bentuk peradangan yang terjadi di lapisan saluran bronkial yang membawa udara ke dan dari paru-paru.

Pengidap bronkitis umumnya sering batuk berdahak. Bronkitis dapat bersifat akut atau kronis. Jika levelnya sudah masuk tahap kronis, yang terjadi pada tubuh pasien adalah iritasi atau pembengkakan pada saluran bronkial dan ini umumnya dialami perokok aktif.

Mengutip Mayo Clinic,  gejala bronkitis yang perlu diwaspadai antara lain:

1. Batuk

2. Produksi lendir berlebih, bisa berwarna bening, putih, abu-abu kekuningan, atau hijau. Pada kasus yang jarang terjadi, lendir dapat disertai darah.

3. Kelelahan

