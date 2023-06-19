Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Eksotisnya Curug Cilember, Wisata Alam Dekat Jakarta Cocok buat Liburan Sekolah

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |07:00 WIB
Eksotisnya Curug Cilember, Wisata Alam Dekat Jakarta Cocok buat Liburan Sekolah
Curug Cilember di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. (Instagram @curug_cilember)
CURUG Cilember terletak di Desa Cilember, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kawasan wisata alam yang cocok dikunjungi saat liburan keluarga.

Dikutip dari channel YouTube Airriu Eduventure, Curug Cilember mulai dikembangkan oleh pemerintah setempat sejak 1990 dan diresmikan pada 2000.

Luas area lahannya, sekitar 5,9 hektar. Di sekitarnya terdapat pepohonan rindang. Kemudian ditambah lagi dengan cantiknya air terjun ini semakin membuat suasana indah.

 

Menariknya lagi selain curug utama, terdapat 7 curug lainnya yang berada di kawasan area Curug Cilember ini. Jadi Anda bisa menjelajahi 7 air terjun dalam satu perjalanan.

Mengutip dari bogorkan.go.id, sebenarnya 7 air terjun ini punya mata air yang sama. Hanya saja, mata air terpecah dan kemudian mengalir ke tujuh air terjun.

Semua air terjun memiliki nomor urut. Adapun curug 1 adalah air terjun yang paling tinggi dan lokasinya paling jauh dari pintu masuk. Bagi Anda yang hendak mengunjungi curug 4 sampai 1, perlu berhati-hati karena medan perjalanannya lebih licin serta sempit.

