HOME WOMEN TRAVEL

10 Rekomendasi Tempat Wisata Dekat Lokasi Pekan Raya Jakarta 2023

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |06:00 WIB
10 Rekomendasi Tempat Wisata Dekat Lokasi Pekan Raya Jakarta 2023
Atlantis Water Adventure di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. (Foto: Ancol.com)
A
A
A

SEPULUH rekomendasi tempat wisata dekat lokasi Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2023. PRJ atau Jakarta Fair di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat berlangsung hingga 16 Juli mendatang. Ada banyak atraksi seni, budaya, hiburan, dan pameran ditampilkan.

Selain itu, traveler juga bisa mendatangi sederet tempat wisata menarik di dekat lokasi Pekan Raya Jakarta, yang merupakan festival tahunan memeriahkan HUT Kota Jakarta.

Tempat-tempat wisata tersebut bisa diakses menggunakan beragam transportasi seperti bus Transjakarta, taksi, ojek online, bahkan KRL. Tinggal pilih saja.

 BACA JUGA:

Berikut 10 rekomendasi tempat wisata dekat lokasi Pekan Raya Jakarta 2023 :

Faunaland Ancol

Berlokasi di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, kebun binatang Faunaland Ancol menawarkan berbagai satwa langka eksotis.

Ilustrasi

Di kebun binatang ini wisatawan dapat mempelajari konservasi jenis hewan langka dan hampir punah, seperti Kucing Emas Sumatera, Singa Putih Afrika, kura-kura leher panjang dan masih banyak lagi.

 BACA JUGA:

Taman Ayodya

Taman Ayodya menjadi tempat yang cocok untuk melepas penat dan berbincang santai dengan orang terkasih. Tidak jarang taman ini menjadi tempat jogging pada pagi atau sore hari.

 Ilustrasi

Taman Ayodya

Galeria Sophilia

Pecinta seni rasanya tidak afdol jika tidak mampir ke Galeria Sophilia. Pengunjung dapat melihat sekitar 400 koleksi lukisan baik replika maupun lukisan asli yang berasal dari berbagai dunia.

 BACA JUGA:

Beberapa karya terkenal seperti Leonardo Da Vinci, Pablo Picasso, Vincent van Gogh, ada tersimpan di Galeri Sophilia.

Atlantis Water Adventure

Taman rekreasi air Atlantis Water Adventure di Ancol, Jakarta Utara mengajak wisatawan untuk mengarungi berbagai wahana menarik. Selain bermain air, wisatawan juga bisa menguji adrenalin dengan mencoba 8 slides dengan sensasi berbeda.

