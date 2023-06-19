6 Danau di Indonesia yang Airnya Sebening Kaca, Sungguh Indah Manjakan Mata

INDONESIA memiliki banyak danau dengan pemandangan yang indah. Ada pula danau di Indonesia yang airnya sebening kaca.

Danau-danau tersebut tentunya sangat menarik untuk dikunjungi. Apalagi bagi Anda yang hobi berenang bisa main di danau tersebut sepuasnya.

Hingga saat ini, danau-danau tersebut masih terjaga keasriannya. Belum banyak orang yang mengunjungi tempat tersebut karena lokasinya yang sulit dijangkau.

Berikut Okezone rangkumkan 6 danau di Indonesia yang airnya sebening kaca, seperti dilansir dari laman Mister Aladin;

Danau Segara Anakan (Foto: Instagram/@mhnnra)

1. Danau Segara Anakan

Danau dengan air sebening kaca yang pertama ada di Malang, yakni Danau Segara Anakan. Danau ini yang berlokasi di Pulau Sempu ini terbentuk jutaan tahun yang lalu.

Bila dilihat sekilas danau tersebut seperti pantai karena memiliki pasir putih bersih dan air yang biru. Di sekitaran danau itu ada air terjun yang sangat indah.

2. Danau Kakaban

Selanjutnya ada Danau Kakaban yang terkenal dengan kehidupan ubur-ubur di dalamnya. Menariknya ubur-ubur tersebut tidak menyengat lho, jadi aman bagi Anda yang ingin berenang di tempat ini.

Meski tempatnya masih sangat 'perawan', tak perlu khawatir ada predator. Sebab kehadiran jutaan ubur-ubur melindungi danau itu dari hewan buas.

3. Danau Labuan Cermin

Bagi Anda yang ingin berkunjung ke Kalimantan Timur, jangan lewatkan untuk bermain di Danau Labuan Cermin. Tempat ini memiliki air yang sangat jernih sehingga bisa terlihat dasar danaunya.

Yang menarik, danau ini memiliki dua rasa, asin dan tawar, karena danau ini terbagi menjadi dua, di bagian air tawar dan di bagian bawahnya air asin. Unik banget.