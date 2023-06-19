Wisata Pulau Karampuang: Lokasi, Aktivitas Wisata dan Harga Tiket

PULAU Karampuang merupakan suatu wilayah yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Barat. Di mana provinsi tersebut memang terkenal dengan keindahan alamnya, termasuk pulau-pulaunya. Memiliki luas wilayah sebesar 6,37 km persegi dengan penduduk kurang lebih dua ribu jiwa.

Tahukah Anda bahwa Pulau Karampuang ini memiliki alam yang sangat memesona. Pantainya punya hamparan pasir putih yang cantik, dan air lautnya bersih.

Tak hanya itu saja, di Pulau Karampuang juga ditumbuhi pepohonan yang sangat lebat. Sehingga Anda dapat menemukan spot-spot menarik di pulau ini.

Lantas apa saja yang bisa diketahui tentang Pulau Karampuang ini? Berikut informasi detail mengenai lokasi, aktivitas wisata hingga harga tiket masuk ke Pulau Karampuang, Sulawesi Barat yang barangkali bisa menjadi rencana perjalanan liburan Anda berikutnya.

Pulau Karampuang (Foto: Instagram/@todapajalanjalanmamuju)

Lokasi Pulau Karampuang

Pulau Karampuang berlokasi di Kabupaten Mamuju, Desa Karampuang. Jalan menuju pulau ini memang cukup rumit, dan Anda juga harus menempuh jalur laut karena letaknya berseberangan dengan Pulau Sulawesi.

Namun ketika Anda sampai di Pulau Karampuang, maka rasa lelah akan terobati karena kecantikannya. Pesonanya akan membuat siapa saja terpana, serta bisa leluasa untuk menikmati alamnya.

Aktivitas wisata

Keindahan Pulau Karampuang sayang jika tidak Anda eksplor lebih jauh. Ada banyak aktivitas wisata yang bisa dilakukan, mulai dari bermain-main di area pantai hingga menyelam ke dalam lautnya.

Salah satu aktivitas wisata yang tidak boleh terlewatkan adalah melakukan snorkeling atau diving. Anda dapat menyaksikan keindahan di bawah laut, terdapat terumbu karang hingga ikan-ikan cantik yang berenang dengan riang.