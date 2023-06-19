Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Rekomendasi Tempat Nongkrong Dekat Danau Toba, Pemandangannya Cantik Menggoda!

Novie Fauziah , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |10:01 WIB
5 Rekomendasi Tempat Nongkrong Dekat Danau Toba, Pemandangannya Cantik Menggoda!
Rumba Restaurant dengan view Danau Toba (Foto: dok. Winda Wu)
DANAU Toba dikenal dengan keindahannya yang memukau. Di mana tempat ini menjadi danau yang terbesar di Indonesia hingga se-Asia Tenggara dan mendapatkan peringkat kedua paling luas di dunia lho.

Selain itu, terdapat juga tempat-tempat nongkrong di sekitarnya yang bisa Anda coba sambangi.

Terdapat sejumlah kafe, restoran hingga tempat wisata kekinian yang mana pemandangannya langsung menghadap ke Danau Toba.

Berikut Okezone rangkumkan 5 rekomendasi tempat nongkrong dekat Danau Toba;

1. Buddha’s Cafe

Ketika merasa lelah berkeliling Danau Toba, Anda bisa mampir ke Buddha’s Cafe. Sesuai namanya, kafe ini memiliki dekorasi yang unik, Anda akan mendapati patung-patung Buddha hingga lantai mosaic. Lokasinya ada di martoba, Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.

Buddha's Cafe

Buddha's Cafe (Foto: stanley gan)

Tempat makan ini dikenal sebagai restoran vegan, serta menariknya juga menyediakan menu es krim dari bahan dasar vegan. Anda dapat bersantai, sembari menikmati hidangan spesial lainnya dari resto tersebut.

2. Lembah Bakkara

Selanjutnya tempat nongkrong dekat Danau Toba adalah Lembah Bakkara, berlokasi di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Baktiraja, Sumatera Utara. Menariknya tempat ini dibelah oleh dua aliran sungai besar yang berair deras.

Sungai terbesar yang dominan adalah Aek Silang yang bersumber dari air terjun yang tercurah dari bentangan perbukitan. Kemudian untuk sungai kedua, lebih kecil dinamakan Aek Simangira. Keduanya mengaliri beberapa desa dan bermuara di Danau Toba.

Elios Restaurant

Elios Restaurant (Foto: dok. Roni Simanjuntak)

3. Elios Restaurant

Lokasinya persis berada di pinggir danau Toba, di sini terkenal dengan menu seafoodnya yang lezat dan juga nikmat lho. Salah satu paling favorit adalah ikan bakarnya, karena diolah menggunakan bumbu khas dari Samosir.

Di restoran ini, Anda dapat menikmati seafood yang nikmat disantap bersama sambal tuk tuk, serta hidangan lezat sembari menyaksikan pemandangan indahnya suasana sekitar Danau Toba.

1 2
      
