Kunjungi TMII saat Liburan Sekolah, Wisatawan Bisa Nikmati Aneka Permainan Tradisional

Istana Anak-Anak Indonesia TMII di Jakarta Timur (Foto: ANTARA/Asprilla Dwi)

TAMAN Mini Indonesia Indah (TMII) menyiapkan sejumlah permainan tradisional untuk para pengunjung, khususnya anak-anak menjelang liburan sekolah pada awal Juli 2023.

"Pada liburan sekolah ini, TMII lebih fokus pada kegiatan anak-anak, permainan anak. Permainan tradisional akan kita angkat," kata Direktur Utama TMII Claudia Ingkiriwang kepada wartawan di TMII, Jakarta Timur, Senin (19/6/2023).

Permainan tradisional yang telah disiapkan dan dimainkan secara gratis itu, antara lain, egrang, dakon (congklak), gasing, tapak gunung (engklek), lompat karet, layangan, kelereng (gundu) dan lainnya.

Kegiatan itu, kata Claudia, untuk memberikan pengalaman menyenangkan dan edukatif bagi anak-anak selama liburan sekolah.

"Pada liburan sekolah mari kita bebaskan anak-anak dari permainan 'gadget' (gawai). Kita berikan mereka kegiatan fisik dan eksplorasi yang menyenangkan," ujarnya seperti dilansir dari ANTARA.

Selain permainan zaman dulu, ada juga arena permainan sepeda anak di dalam ruangan atau "indoor", pertunjukan tari tradisional, wayang dan hiburan lainnya.

​​​​​​​"Anak-anak bisa belajar bagaimana membuat wayang dan menjadi seorang dalang cilik. Kegiatan seni dan budaya ini merupakan akar budaya Indonesia, sehingga sangat penting bagi anak-anak," katanya.

Selain itu, lanjut Claudia, anak-anak juga dapat menikmati area terbuka hijau yang nyaman dan luas.

"Di sini juga ada ragam kuliner nusantara yang lezat untuk memenuhi kebutuhan pengunjung," katanya.