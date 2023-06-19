Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga soal Rencana Penghapusan WSBK Mandalika: Perlu Dikaji Lebih Menyeluruh

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |02:00 WIB
Sandiaga soal Rencana Penghapusan WSBK Mandalika: Perlu Dikaji Lebih Menyeluruh
Menparekraf Sandiaga Uno (Kemenparekraf)
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno meminta PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney melakukan kajian menyeluruh terkait rencana penghapusan ajang balap motor World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

“Jadi ini perlu dikaji lebih menyeluruh karena dengan event yang lebih banyak di Mandalika kita harapkan justru Mandalika tumbuh dan berkembang,” ujar Sandiaga dalam The Weekly with Sandi Uno yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (19/6/2023).

Terkait kerugian yang diderita penyelenggara, Sandiaga menyebut hal ini dapat diminimalisasi dengan penghitungan secara tepat.

 

“Terkait penyelenggaraan, itu business to business (b to b), dan apabila penyelenggaraan itu dilakukan dengan penuh profesionalisme dan perhitungan yang tepat, karena di WSBK, MotoGP pada 2022 itu kami pemerintah yang membayar, Kemenparekraf yang membayar saat itu,” ujarnya seperti dilansir dari ANTARA.

Ia pun mendorong Indonesia tak hanya bergantung pada ajang balap internasional, namun juga mampu melahirkan ajang balap lokal yang dapat digelar di sirkuit Mandalika yang diresmikan pada November 2021.

