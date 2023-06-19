Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Nginep di Luar Negeri Makin Asyik dengan Diskon s.d 50% dari Mister Aladin, Buruan Booking!

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |11:34 WIB
Nginep di Luar Negeri Makin Asyik dengan Diskon s.d 50% dari Mister Aladin, Buruan Booking!
Ilustrasi (Foto: Mister Aladin)
A
A
A

ASYIK, liburan sekolah telah tiba nih! Ini saatnya Anda liburan dengan keluarga. Bingung cari ide tamasya?

Sudah bosan ke tempat yang itu-itu saja? Cobain deh ke luar negeri! Tapi, Anda harus betul-betul menghitung bujet sebelum memutuskan untuk pergi.

Selain biaya transportasi, akomodasi penginapan juga termasuk salah satu hal yang membutuhkan bujet besar jika Anda hendak berlibur ke luar negeri. Karenanya, hal tersebut harus diperhitungkan dengan matang.

Semakin lama Anda akan berlibur di negara tujuan, maka semakin besar pula bujet penginapan yang harus dikeluarkan. Salah satu solusi yang bisa Anda lakukan untuk memangkas pengeluaran tersebut adalah dengan memanfaatkan promo.

Untungnya, Anda tidak perlu ribet lagi cari promo karena Mister Aladin punya diskon s.d 50% yang berlaku untuk pemesanan hotel internasional! Wah, nginep di luar negeri jadi nggak khawatir dompet jebol deh!

Akan tetapi, promonya terbatas nih. Makanya, buruan deh rencanakan liburan Anda dan pesan hotelnya segera sebelum periodenya berakhir atau kehabisan. Apalagi sekarang sudah memasuki musim liburan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
