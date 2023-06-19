Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kisah Legenda Nure Onna, Wanita Penghisap Darah Bertubuh Ular Asal Negeri Sakura

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |19:30 WIB
Kisah Legenda Nure Onna, Wanita Penghisap Darah Bertubuh Ular Asal Negeri Sakura
Ilustrasi Nure Onna (Foto: Pxfuel)
A
A
A

KISAH legenda Nure Onna, perempuan ular asal negeri sakura, Jepang akan diulas pada artikel kali ini.

Sebagai masyarakat Indonesia Anda pasti tidak asing dengan banyaknya kisah legenda yang berkembang di Tanah Air.

Rupanya, kisah legenda tidak hanya hadir di Indonesia saja. Jepang yang dikenal memiliki teknologi futuristik juga memiliki berbagai kisah legenda. Salah satunya adalah kisah Nure Onna.

Bagi yang penasaran, berikut kisah legenda Nure Onna, perempuan ular asal Jepang.

Nure Onna merupakan sosok hantu penghisap darah yang bentuknya menyerupai ular laut. Namanya jika diterjemahkan adalah 'wanita basah'.

Infografis Fakta Hutan Aokigahara

Hal ini merujuk pada penampilan Nure Onna yang kerap terlihat basah kuyup karena mendiami sungai atau pantai.

Hantu ini dipercayai kerap ditemkan di pantai pulau Kyush. Namun, ada juga kisah yang menceritakan kemunculan Nure Onna di utara Prefektur Niigata dan timur Prefektur Fukushima.

Konon, Nure Onna memiliki dua versi, yaitu Nure Onna tanpa lengan dengan tubuh seperti ular laut raksasa namun berkepala wanita. Sedangkan satunya lagi Nure Onna dengan lengan seperti manusia dan kepala wanita.

