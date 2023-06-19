Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

7 Fakta Menarik Monako, Negara Kecil yang Benderanya Mirip Indonesia

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |18:03 WIB
7 Fakta Menarik Monako, Negara Kecil yang Benderanya Mirip Indonesia
Monako, salah satu negara terkecil di dunia (Foto: Instagram/@visitmonaco)
SEKILAS ketika mendengar nama Monako, yang terlintas dibenak kita adalah sebuah negara berbentuk kerajaan.

Monako juga dikenal sebagai negara kecil dan terletak di sepanjang pantai Laut Mediterania yang terkenal dengan kekayaannya, glamor, dan kemewahan.

Kendati memiliki luas wilayah yang kecil, Monako memiliki banyak fakta menarik yang membuatnya unik dan menarik. Berikut ini adalah tujuh fakta menarik tentang Monako.

1. Punya banyak lift untuk umum

Monako memiliki lebih dari 30 lift umum yang memudahkan pejalan kaki untuk berjalan di medan yang curam.

2. Bukan bagian dari Uni Eropa

Monako bukan bagian dari Uni Eropa dan termasuk dalam negara Prancis dalam hal PPN. Terlepas dari hal itu Monako menjadi negara merdeka.

3. Punya banyak polisi ketimbang negara lain di dunia

Monako mungkin bisa dikatakan sebagai negara yang aman, karena hampir sebagian besar penduduknya adalah polisi.

Infografis Kota Paling Ramah Sedunia

Monako memiliki pasukan polisi nasional bersenjata yang relatif besar untuk negaranya. 515 pria dan wanita adalah bagian dari kekuatan ini. Luas Monako sendiri hanya 2 km persegi dan berpenduduk sekitar 38.000.

515 petugas polisi melayani kebutuhan populasi kecil ini. Dengan demikian, Monako memiliki salah satu pasukan polisi terbesar di dunia baik per wilayah maupun per kapita.

4. Melarang warga masuk kasino seorang diri

Monarki Monako mengakui efek buruk dari perjudian komersial. Lebih lanjut pihak monarki telah melarang dan tidak mengizinkan warganya untuk berjudi di dalam negeri.

Halaman:
1 2
      
