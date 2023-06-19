Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Saksi Bisu Kejayaan Majapahit, Begini Asal Mula dan Sejarah Terbentuknya Mojokerto

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |17:01 WIB
Saksi Bisu Kejayaan Majapahit, Begini Asal Mula dan Sejarah Terbentuknya Mojokerto
Alun-Alun Mojokerto, Jawa Timur (Foto: larismanis.com)
A
A
A

MOJOKERTO merupakan sebuah kota di Provinsi Jawa Timur yang lokasinya berjarak 50 km dari Kota Surabaya.

Nama Mojokerto kini sudah sangat dikenal, mengingat kota ini menjadi salah satu kawasan metropolitan Surabaya, yakni Gebangkertosusila.

Untuk menjadi seperti sekarang ini Mojokerto telah mengalami sejarah yang cukup panjang. Untuk mengenal lebih dalam, berikut asal-usul nama dan sejarah Mojokerto.

Asal-usul nama Mojokerto

Melansir dari laman Kebudayaan Kemendikbud, ada beberapa pendapat mengenai perubahan nama Mojokerto. Rupanya, sebelum bernama Mojokerto kota ini disebut sebagai Japan.

Pendapat yang pertama datang dari R.A.A Kromodjojo Adi Negoro yang menyebut jika nama 'Mojo' berasal dari sebuah desa bernama Desa Mojojejer. Berdasarkan keserasian nama dalam Besluit Nomor 14/1838 tanggal 12 September 1838.

Candi Brahu Peninggalan Majapahit

Candi Brahu peninggalan Majapahit (Foto: IG/@mobhimo)

Sedangkan pendapat lain muncul dari J. F Niermeyer yang mengatakan jika nama 'Japan' yang sebelumnya digunakan untuk menyebut Kota Mojokerto dinilai tidak bagus karena berarti 'malas'.

Karena itulah nama Japan diubah menjadi Mojokerto untuk membangkitkan semangat kerja para masyarakatnya dalam bidang pertanian dan perkebunan, serta efisiensi terhadap administrasi pemerintahan.

Adapun pendapat lain yang menyebutkan jika nama Mojokerto berasal dari kata 'Mojo' yang berarti pohon Maja yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Serta kata 'Kerto' yang artinya tenteram. Sehingga Mojokerto berarti pohon maja yang tenteram.

Sejarah Mojokerto

Mojokerto mengalami sejarah yang cukup panjang yang konon berkaitan dengan Kerajaan Majapahit, karena di sana terdapat Trowulan yang notabene menjadi pusat kerajaan itu di masa lampau.

Halaman:
1 2
      
