HOME WOMEN TRAVEL

10 Tempat Nongkrong Asyik di Kemang, Kece Abis Bikin Betah!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |21:02 WIB
Shisha Cafe Kemang, Jakarta Selatan (Foto: Instagram/@shishacafeindonesia)
A
A
A

10 TEMPAT nongkrong di Kemang bisa jadi rekomendasi untuk Anda menikmati akhir pekan bersama teman-teman.

Ya, Kemang sendiri merupakan salah satu kawasan elite di kalangan anak Jakarta Selatan. Di Kemang terdapat banyak tempat-tempat menarik, mulai dari hiburan malam hingga coffee shop.

Nah bagi Anda yang tertarik untuk menghabiskan aktif pekan di Kemang. Berikut Okezone rangkumkan 10 tempat nongkrong asyik yang bisa dikunjungi di Kemang, Jakarta Selatan;

1. Eighty Nine Eatery, Coffee & Spirits

Yang pertama ada Eighty Nine Eatery, Coffee & Spirits yang berlokasi di Jalan Raya Kemang No. 89. Cafe ini cukup luas dan area dalamnya cukup nyaman dengan nuansa lampu temaram.

Eighty Nine Eatery, Coffee and Spirits

Eighty Nine Eatery, Coffee & Spirits (Foto: dok. Gabriel Benjamin)

Tempat ini menyediakan banyak makanan dan minuman Indonesia hingga western. Cafe ini buka setiap hari mulai pukul 10.00-00.00 WIB.

2. Roti Bakar Kemang

Roti Bakar Kemang salah satu tempat nongkrong buat Anda yang suka dengan suasana santai.

Seperti namanya, tempat ini menjual roti dengan berbagai macam toping. Sebenarnya konsepnya seperti 'warkop next level'. Selain roti bakar, ada menu lainnya, seperti nasi hingga mi.

3. Haka Dimsum Shop Kemang

Setelah ngumpul sama teman-teman dan lapar tengah malam, tak perlu khawatir, Haka Dimsum Shop kemang buka 24 jam lho. Anda bisa menyantap berbagai macam Dimsum otentik.

Haka Dimsum Shop Kemang

Haka Dimsum Kemang (Foto: Haka Dimsum Kemang)

Desain interior dari bangunan ini mengusung nuansa Tiongkok yang nyaman dan Instagramable. Selain menjual dimsum, ada juga wonton, mi, dan masih banyak lagi.

4. Ecology Bistro Kemang

Ecology Bistro Kemang berada di Jalan Kemang Raya No. 6. Cafe dengan konsep restoran ini menyajikan berbagai makanan nusantara, Meksiko, dan Italia.

Tempat ini terasa sangat homey dengan dekorasi yang menarik. Dijamin betah deh kalau nongkrong di sini.

5. McDonald Kemang

Kemang memang lokasi strategis untuk mencari makanan dari nusantara hingga mancanegara. Bahkan kalau Anda mau makan makanan fast food bisa nongkrong di MCDonald lho. Tempat ini nuka 24 jam dan sering jadi spot nongkrong favorit.

