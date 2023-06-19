Berbagai Resep Dimsum yang Bisa Kalian Coba di Rumah

Jika kalian suka makan camilan di rumah, coba pelajari beberapa resep dimsum dan ikuti langkah-langkahnya di rumah. Makan camilan enak memang tidak harus membeli di luar rumah. Apalagi, bahan-bahan mentah di rumah biasanya bisa diolah dengan mudah.

Dimsum adalah salah satu camilan paling terkenal saat ini. Ada banyak sekali jenisnya berdasarkan isian atau bentuk. Sebenarnya makanan ini berasal dari negara China. Namun di Indonesia sudah banyak orang yang menjadikannya sebagai salah satu ide usaha makanan.

Tetapi daripada beli di luar, mengapa kalian tidak mencoba membuatnya sendiri saja. Apalagi berbagai resep dimsum mudah sekali diikuti dengan menggunakan alat-alat dan bahan mentah sederhana. Selain itu, pasti biaya yang dikeluarkan juga lebih hemat.

Meskipun kalian merasa tidak bisa memasak, tidak perlu khawatir tidak bisa membuat dimsum yang enak. Kalian hanya perlu mengikuti resep serta beberapa langkah untuk memasaknya. Pastikan mengikuti semua cara memasaknya agar tetap mendapat camilan enak.

Ada beberapa dimsum yang sangat terkenal serta menjadi favorit orang-orang Indonesia, misalnya siomay, mozzarella, gyoza dan lain sebagainya. Berikut beberapa resepnya.

Resep Dimsum Siomay dan Cara Memasaknya

Salah satu dimsum yang sangat terkenal adalah siomay. Di negara Cina, biasanya disebut dengan siomay. Jika kalian ingin mencoba membuatnya, ikuti resepnya berikut.

1. Bahan-bahan

Sebelum mulai memasak, kalian harus menyiapkan beberapa bahannya terlebih dulu. Berikut bahan untuk memasak siomay.

● Tahu

● Sayuran

● Isian (Bisa memakai daging ayam, sapi, udang atau daging ikan tenggiri)

● Bawang merah halus

● Bawang putih halus

● Lada bubuk

● Telur

● Garam

● Gula

● Kaldu bubuk

● Kulit siomay

Setelah semuanya sudah siap, kalian harus mengikuti langkah untuk memasaknya berikut ini dengan runtut.

2. Cara Memasak

Memahami cara memasak adalah bagian dari resep dimsum. Cara memasaknya sangat mudah seperti ini.

● Campurkan isian dan sayuran.

● Hancurkan tahu sampai halus.

● Masukkan bawang merah dan bawang putih halus.

● Masukkan lada, garam, gula dan kaldu bubuk sesuai selera.

● Masukkan telur yang sudah dikocok.

● Masukkan adonan ke kulit siomay.

● Kukus selama 15-30 menit

● Siomay sudah bisa dimakan.

Siomay bisa disajikan menggunakan saus kacang, saus pedas atau mayonnaise sesuai selera. Bisa juga disajikan tanpa saus.

Resep Dimsum Gyoza dan Cara Memasaknya

Gyoza juga termasuk salah satu dimsum terenak dan disukai banyak orang. Kalian juga harus mencobanya dengan mempelajari resep berikut.

1. Bahan-bahan

Gyoza memiliki isian udang atau ayam dengan rasa sedap. Siapkan dulu beberapa bahannya berikut ini.

● Kulit siomay

● Udang kupas

● Daging ayam

● Sayuran

● Daun bawang

● Merica halus

● Garam

● Gula

Kalian bisa menyiapkan bahannya dengan takaran sesuai jumlah gyoza yang akan dibuat. Jangan lupa siapkan dandang untuk mengukus.

2. Cara Memasak

Setelah semua bahannya siap, ikuti beberapa langkah untuk memasaknya berikut ini. Pastikan mengikutinya dengan runtut.

● Haluskan udang dan daging ayam.