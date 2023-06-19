Resep Ote-Ote Udang, Si Renyah dan Gurih untuk Ngemil Santai

Resep Ote-Ote Udang, akan dipaparkan dalam artikel berikut ini, sebagai bahan rujukan jika ingin membuat ote-ote udang sendiri di rumah, alih-alih membeli di pedagang kaki lima.

Ote-ote udang, salah satu camilan yang bisa diolah dari udang segar. Tingga ditambahkan saja dengan tepung serta bumbu-bumbu khas. Bukan hanya rasanya yang gurih, tekstur dari camilan ini juga sangat renyah, bisa memanjakan lidah dan menggugah selera.

Selain rasanya yang lezat, proses pembuatannya pun cukup mudah lho. Bagaimana resepnya pembuaatannya? Melansir akun Instagram @resepmasakanbundaku, Senin (19/6/2023) berikut resep ote-ote udang yang terjangkau dan simpel, layak dicoba di rumah dari @banususanto.

Bahan-bahan utama;

250 gr tepung terigu

1 sdm tepung beras

½ cup wortel, serut memanjang

½ cup jagung manis pipil

½ cup toge

1 butir telur

1 tangkai daun bawang

8 udang ukurang besar

350 cc air mineral

Minyak secukupnya

(Resep Ote-Ote Udang, Foto: Instagram @banususanto)

Bumbu halus:

7 siung bawang merah

4 siung bawang putih

1 sdt biji lada

½ butir pala

Garam, gula, kaldu bubuk secukupnya





(Resep Ote-Ote Udang, Foto: Instagram @dapurumi_channel)