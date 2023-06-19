Resep Cakwe Udang Mayonaise, Camilan yang Bikin Nagih!

SIAPA yang tak kenal dengan jajanan pasar satu ini? Cakwe! Salah satu panganan tradisional Tionghoa yang telah jadi favorit semua kalangan di Indonesia.

Cakwe sendiri adalah camilam berbahan dasar tepung terigu yang diuleni kemudian digoreng dengan bentuk yang panjang seperti stick, atau secara tidak langsung disebut dengan roti goreng. Cakwe biasanya disajikan dengan saus cabe yang tak begitu pedas.

Kalau kamu bosan dengan bentuk penyajian cakwe yang gitu-gitu aja, bisa coba recook cakwe dengan isian udang dan mayonaise dari chef Fajar Alam Setiabudi ini. Caranya super simpel dan dijamin bikin kamu ketagihan.

Bahan cakwe udang mayonaise

10 buah Cakwe yang sudah jadi

Mayonaise secukupnya