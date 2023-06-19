Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Cakwe Udang Mayonaise, Camilan yang Bikin Nagih!

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |10:00 WIB
Resep Cakwe Udang Mayonaise, Camilan yang Bikin Nagih!
Resep Cakwe Udang Mayonaise (Foto: Instagram/@fajaralam_s)
A
A
A

SIAPA yang tak kenal dengan jajanan pasar satu ini? Cakwe! Salah satu panganan tradisional Tionghoa yang telah jadi favorit semua kalangan di Indonesia.

Cakwe sendiri adalah camilam berbahan dasar tepung terigu yang diuleni kemudian digoreng dengan bentuk yang panjang seperti stick, atau secara tidak langsung disebut dengan roti goreng. Cakwe biasanya disajikan dengan saus cabe yang tak begitu pedas.

Kalau kamu bosan dengan bentuk penyajian cakwe yang gitu-gitu aja, bisa coba recook cakwe dengan isian udang dan mayonaise dari chef Fajar Alam Setiabudi ini. Caranya super simpel dan dijamin bikin kamu ketagihan.

Cakwe Udang Mayonaise

Bahan cakwe udang mayonaise

10 buah Cakwe yang sudah jadi

Mayonaise secukupnya

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Cakwe cemilan resep Resep Masakan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement