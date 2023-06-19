Resep Ayam Rebus Jahe, Sajian Sehat yang Nikmat dan Menghangatkan

AYAM merupakan salah bahan sajian makanan yang cara memasaknya dapat divariasikan. Salah satunya jadi kudapan sehat yang kerap dihidangkan di restoran Chinese jadul, ayam rebus jahe.

Menu ini sangat cocok dihidangkan dengan nasi putih atau nasi hainan itu sendiri. Chef Devina Hermawan memberikan tips ketika dalam proses memasak menu satu ini, pastikan air untuk merebus ayam tidak mendidih agar matang perlahan dan teksturnya kenyal.

Tips kedua adalah ayam yang telah direbus dimasukkan ke dalam air es agar tetap lembab dan teksturnya kenyal. Langsung saja berikut ini adalah resep ayam rebus jahe yang bisa kamu coba re-cook di rumah.

Bahan marinasi ayam:

850 gr ayam paha utuh

1 ½ sdm garam

Bahan lainnya:

2 liter air