HOME WOMEN FASHION

5 Potret Sara Wijayanto Liburan di Bali, Tampil Hot Pakai Bra Pamer Tato!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |01:02 WIB
5 Potret Sara Wijayanto Liburan di Bali, Tampil Hot Pakai Bra Pamer Tato!
Sara Wijayanto (Foto: @sarawijayanto/Instagram)
A
A
A

SARA Wijayanto bertandang ke Bali belum lama ini. Selain hadir di gelaran acara pernikahan sang adik, Adinia Wirasti, Sara juga menyempatkan untuk liburan.

Momen itu dia bagikan di laman Instagramnya. Netizen dibikin salfok dengan penampilan Sara yang seksi dan nampak awet muda.

Penasaran seperti apa gaya Sara Wijayanto saat du Bali? Berikut ulasannya seperti dirangkum dari Instagram @sarawijayanto, Selasa (20/6/2023).

1. Tampil seksi pakai two piece outfit

Sara Wijayanto

Sara nampak duduk santai sambil melipat satu kakinya di sebuah sofa. Dia begitu seksi memakai two piece outfit motif yang terdiri dari bra dan celana kulot.

Istri dari Demian Aditya ini nampak menunjukkan beberapa area di tubuhnya yang terdapat tato. Gayanya kece abis!

“Cantik banget sih kak,” komen @awiitya***

“Makin cantik aja deh, nggak tahan liatnya,” tambah @jesshar***

2. Tampil fresh dengan rambut bob

Sara Wijayanto

Di foto itu Sara juga tampil dengan rambut bob yang membuatnya terlihat makin fresh. Dia pose tersenyum dengan wajah sedikit terpapar sinar matahari. Banyak netizen yang mengatakan Sara makin awet muda.

“Aku curiga sara camilannya formalin. Awet muda banget woy,” kata @lia_ning***

“Definisi vampire,” celetuk @hanima***

3. Pose menghalau panas

Sara Wijayanto

Saat berfoto, Sara mencari spot dengan paparan cahaya matahari yang membuatnya makin glowing. Dia berpose sambil kedua tangannya menghalau sinar matahari. Cantiknya maksimal!

Halaman:
1 2
      
