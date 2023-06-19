Rachel Vennya Tampil Aduhai Cuma Pakai Bra, Hot Mom 2 Anak Bikin Salfok!

RACHEL Vennya selalu sukses mencuri perhatian di setiap penampilannya. Ia tampak tak sungkan tampil dengan berbagai outfit nan seksi.

Meski masih kerap mendapat nyinyiran dari warganet, Rachel Vennya seolah tidak peduli. Ia bahkan terlihat makin berani memamerkan keseksian tubuhnya.

Seperti pada penampilan di potret yang baru-baru ini ia unggah di akun Instagramnya. Rachel Vennya tampak membagikan sebuah potret seksi dirinya saat sedang berlibur di Lombok.

Dalam potret tersebut, ia tampak duduk di sebuah sofa santai panjang berwarna abu-abu, yang warnanya hampir tampak senada dengan warna sport bra yang ia kenakan.