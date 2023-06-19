Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Rachel Vennya Tampil Aduhai Cuma Pakai Bra, Hot Mom 2 Anak Bikin Salfok!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |00:06 WIB
Rachel Vennya Tampil Aduhai Cuma Pakai Bra, Hot Mom 2 Anak Bikin Salfok!
Rachel Vennya (Foto ; Instagram/@rachelvennya)
A
A
A

RACHEL Vennya selalu sukses mencuri perhatian di setiap penampilannya. Ia tampak tak sungkan tampil dengan berbagai outfit nan seksi.

Meski masih kerap mendapat nyinyiran dari warganet, Rachel Vennya seolah tidak peduli. Ia bahkan terlihat makin berani memamerkan keseksian tubuhnya.

Seperti pada penampilan di potret yang baru-baru ini ia unggah di akun Instagramnya. Rachel Vennya tampak membagikan sebuah potret seksi dirinya saat sedang berlibur di Lombok.

Rachel Vennya

Dalam potret tersebut, ia tampak duduk di sebuah sofa santai panjang berwarna abu-abu, yang warnanya hampir tampak senada dengan warna sport bra yang ia kenakan.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168812/rachel-XH2s_large.jpg
Outfit Pantai Rachel Vennya Dikritik, Netizen: Padahal Pernah Berhijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/194/3094580/potret_rachel_vennya_hadiri_gala_premier_film_terbarunya_berkebaya_hitam_dengan_tampil_berkelas-BAd6_large.jpg
Potret Rachel Vennya Hadiri Gala Premier Film Terbarunya, Berkebaya Hitam dengan Tampil Berkelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/30/612/3091133/5_potret_rachel_vennya_liburan_ke_magelang_makan_malam_mewah_hingga_jelajah_pedesaan-vh0f_large.jpg
5 Potret Rachel Vennya Liburan ke Magelang, Makan Malam Mewah hingga Jelajah Pedesaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/30/612/3091103/intip_biaya_fantastis_menginap_semalam_ala_rachel_vennya_bikin_melongo-yXGw_large.jpg
Intip Biaya Fantastis Menginap Semalam ala Rachel Vennya, Bikin Melongo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/612/3072443/rachel_vennya_vs_azizah_salsha-LifD_large.jpg
Sumber Kekayaan Rachel Vennya, Selebgram yang Bongkar Bukti Dugaan Perselingkuhan Azizah Salsha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/612/2989598/mengenal-caracal-kucing-yang-lagi-viral-karena-ditelantarkan-mantan-suami-rachel-vennya-bBMzVtcQDf.jpg
Mengenal Caracal, Kucing yang Lagi Viral karena Ditelantarkan Mantan Suami Rachel Vennya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement