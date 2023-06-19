5 Gaya Clairine Clay Pakai Dress Ketat Bikin Netizen Panas Dingin, Makin Hot!

JOSHUA Suherman sempat jadi perbincangan publik belakangan terakhir. Hal itu karena dia dianggap mengumbar urusan ranjang dengan istrinya, Clairine Clay di media sosial.

Di samping itu, banyak netizen yang terpesona dengan kecantikan Clairine Clay. Selain parasnya yang cantik dia juga memiliki body goals.

Seperti baru-baru ini Clairine Clay mengunggah foto terbarunya di Instagram. Dia tampil menawan dengan dress ketat warna abu-abu.

Penasaran seperti apa potret Clairine Clay pada unggahan terbarunya? Berikut ulasannya, Senin (19/6/2023).

1. Pamer body goals





Di foto ini, Clairine terlihat seksi memakai dress ketat tanpa lengan warna abu-abu. Dia nampak menyilangkan kaki jenjangnya sambil pose memegan pinggul.

Perempuan 27 tahun itu terlihat kece dengan tampilan rambut dicepol dan polesan makeup natural. Di foto ini dia seakan memamerkan body goalsnya dengan wajah menoleh ke samping.

"Bagus banget body-nya," kata @ranyput***

"Aduh Panas dingin," komen @sigitanak***

2. Pose megang kamera





Pada slide lainnya, Clairine pose dengan satu tangan memegang kamera. Wajahnya nampak serius melihat kamera dengan memberikan senyum tipis. Di foto ini, nampak bahu dan dadanya begitu mulus.

3. Senyum manis





Masih dengan pose pamer body goals, pemilik nama asli Clairine Christabel Oey itu memberi senyum manis. Tak heran banyak netizen yank kesemsem dengan senyumnya. Tidak sedikit netizen yang iri dengan Joshua karena memiliki istri Clairine.

"Jo, peletnya kapan expired?," tanya @tommy***

"Jojo adalah impian banyak laki-laki," tambah @irul***

"Jojo menang banyak," komen @dian***