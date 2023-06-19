6 Inspirasi Outfit ke Kantor ala Raisa, Elegan dan Trendi!

RAISA Andriana dikenal sebagai penyanyi dengan gaya busananya yang khas. Raisa selalu tampil anggun dan trendi dalam setiap penampilannya.

Gaya fashion Raisa pun kerap dijadikan inspirasi, salah satunya outfit ke kantor. Jika Anda ingin mengadopsi gaya Raisa untuk ke kantor, 6 ide outfit dalam berikut ini bisa dicoba.

Berikut potretnya yang dirangkum dari Instagram @raisa6690, Senin (19/6/2023).

1. Kemeja Biru dan Kulot Hitam





Padukan kemeja biru dengan kulot hitam untuk tampilan yang simpel namun tetap stylish. Pilihlah kemeja dengan potongan yang sesuai dengan bentuk tubuh Anda, dan pilih kulot dengan bahan yang nyaman dan flatter. Anda dapat melengkapi penampilan dengan sepatu hak tinggi berwarna nude atau hitam, serta tambahkan aksesoris seperti kalung atau gelang yang minimalis.

2. Setelan Jas dan Celana Bahan Cokelat Susu





Tampil berkelas dengan memadukan setelan jas dan celana bahan berwarna cokelat susu. Pilihlah jas dengan potongan oversized untuk tampilan formal tapi tetap edgy. Untuk memberikan sentuhan feminin, Anda dapat menggunakan inner berwarna netral di dalamnya. Lengkapi penampilan dengan sepatu sneakers.

3. All Black Blazer and Skirt





Padukan kesan formal dengan outfit serba hitam baik dari turtle neck sebagai inner, blazer, rok, hingga heels. Padukan dengan riasan rambut cepol untuk penampilan yang unik dan rapih.