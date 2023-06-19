Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Inspirasi Outfit ke Kantor ala Raisa, Elegan dan Trendi!

Nadila Qoonita , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |20:15 WIB
6 Inspirasi Outfit ke Kantor ala Raisa, Elegan dan Trendi!
Raisa Andriana (Foto : Instagram/@raisa6690)
A
A
A

RAISA Andriana dikenal sebagai penyanyi dengan gaya busananya yang khas. Raisa selalu tampil anggun dan trendi dalam setiap penampilannya.

Gaya fashion Raisa pun kerap dijadikan inspirasi, salah satunya outfit ke kantor. Jika Anda ingin mengadopsi gaya Raisa untuk ke kantor, 6 ide outfit dalam berikut ini bisa dicoba. 

Berikut potretnya yang dirangkum dari Instagram @raisa6690, Senin (19/6/2023). 

1. Kemeja Biru dan Kulot Hitam

Raisa

Padukan kemeja biru dengan kulot hitam untuk tampilan yang simpel namun tetap stylish. Pilihlah kemeja dengan potongan yang sesuai dengan bentuk tubuh Anda, dan pilih kulot dengan bahan yang nyaman dan flatter. Anda dapat melengkapi penampilan dengan sepatu hak tinggi berwarna nude atau hitam, serta tambahkan aksesoris seperti kalung atau gelang yang minimalis.

2. Setelan Jas dan Celana Bahan Cokelat Susu

Raisa

Tampil berkelas dengan memadukan setelan jas dan celana bahan berwarna cokelat susu. Pilihlah jas dengan potongan oversized untuk tampilan formal tapi tetap edgy. Untuk memberikan sentuhan feminin, Anda dapat menggunakan inner berwarna netral di dalamnya. Lengkapi penampilan dengan sepatu sneakers.

3. All Black Blazer and Skirt

Raisa

Padukan kesan formal dengan outfit serba hitam baik dari turtle neck sebagai inner, blazer, rok, hingga heels. Padukan dengan riasan rambut cepol untuk penampilan yang unik dan rapih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/194/3182278/raisa-dufW_large.jpg
3 Gaya OOTD Raisa Saat Manggung Pakai Rok Mini hinga Denim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/612/3180009/rinaldi-rNFw_large.jpg
Profil Rinaldi Nurpratama, Kakak Kandung Raisa yang Jarang Disorot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/629/3179505/raisa-pwLn_large.jpg
Raisa dan Hamish Daud Jalani Co-Parenting Setelah Cerai, Ini yang Harus Dilakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/629/3179383/raisa-aDEz_large.jpg
Gugat Cerai, Raisa dan Hamish Sepakat Jalani Co-Parenting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/612/3178846/raisa-Wav4_large.jpg
Ini Makna Lagu Love You Longer Milik Raisa yang Gugat Cerai Hamish Daud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/612/3178842/raisa-PiFn_large.jpg
Kenapa Raisa Sering Dipanggil Yaya?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement