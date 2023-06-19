Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Dikira Buntelan Popok Bayi, Harga Tas Nagita Slavina Bikin Netizen Istigfar!

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |21:00 WIB
Dikira Buntelan Popok Bayi, Harga Tas Nagita Slavina Bikin Netizen Istigfar!
Nagita Slavina (Foto : Instagram/@nagita.fc)
A
A
A

SOSOK Sultan Andara, Nagita Slavina mencuri perhatian usai memperoleh penghargaan internasional di Korea Selatan. Nagita Slavina dan Raffi Ahmad meraih penghargaan dari World Cultural Industry Forum (WCIF) 2023.

Tak hanya penghargaan tersebut, penampilan perempuan yang akrab disapa Gigi tersebut juga mencuri perhatian. Dia tampak cantik dan elegan mengenakan kebaya custom dari brand fashion lokal, TANGAN.

Nagita Slavina

Kebaya yang dikenakan Gigi dipadukan kain wastra dari Cita Tenu Indonesia. Selain itu, Gigi juga memakai perhiasan dari Mahija. Untuk alas kaki, Gigi mengenakan Heels cantik keluaran brand fashion ternama, Dior.

Nagita Slavina

Melengkapi gaya elegannya, Nagita Slavina menenteng tas mewah saat menghadiri acara di Korea tersebut. Gigi memakai pouch keluaran brand fashion ternama, Bottega.

Tentu saja tas Gigi bukan kaleng-kaleng. Tas tersebut yang dibanderol USD2.950 atau setara Rp44 juta. Sontak netizen terkejut dengan harga tersebut, ada pula yang salfok dengan bentuk tas yang dikira buntelan popok bayi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
