Dikira Buntelan Popok Bayi, Harga Tas Nagita Slavina Bikin Netizen Istigfar!

SOSOK Sultan Andara, Nagita Slavina mencuri perhatian usai memperoleh penghargaan internasional di Korea Selatan. Nagita Slavina dan Raffi Ahmad meraih penghargaan dari World Cultural Industry Forum (WCIF) 2023.

Tak hanya penghargaan tersebut, penampilan perempuan yang akrab disapa Gigi tersebut juga mencuri perhatian. Dia tampak cantik dan elegan mengenakan kebaya custom dari brand fashion lokal, TANGAN.

Kebaya yang dikenakan Gigi dipadukan kain wastra dari Cita Tenu Indonesia. Selain itu, Gigi juga memakai perhiasan dari Mahija. Untuk alas kaki, Gigi mengenakan Heels cantik keluaran brand fashion ternama, Dior.

Melengkapi gaya elegannya, Nagita Slavina menenteng tas mewah saat menghadiri acara di Korea tersebut. Gigi memakai pouch keluaran brand fashion ternama, Bottega.

Tentu saja tas Gigi bukan kaleng-kaleng. Tas tersebut yang dibanderol USD2.950 atau setara Rp44 juta. Sontak netizen terkejut dengan harga tersebut, ada pula yang salfok dengan bentuk tas yang dikira buntelan popok bayi.