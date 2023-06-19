Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Gaya OOTD Cewek Kue ala Yeni Inka, Si Ratu Ambyar yang Kalahkan BLACKPINK di YouTube

Sri Lestari Rahayuningtyas , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |19:00 WIB
5 Gaya OOTD Cewek Kue ala Yeni Inka, Si Ratu Ambyar yang Kalahkan BLACKPINK di YouTube
Yeni Inka (Foto: @yeniinka/Instagram)
A
A
A

PEDANGDUT cantik Yeni Inka hampir selalu tak pernah gagal mencuri perhatian. Apalagi setelah dia menjadi artis yang paling banyak ditonton di YouTube Indonesia sepanjang 2022 yang dirilis ChartMasters. Video Yeni Inka ditonton 1,1 miliar selama setahun, mengalahkan BLACKPINK hingga BTS!

Selain bakat menyanyi, gaya penampilan penyanyi kelahiran Blora, Jawa Tengah tersebut juga kerap bikin mata susah berkedip. Seperti beberapa gaya pedangdut yang dijuluki Ratu Ambyar Indonesia ini di Instagram pribadinya. Pelantun lagu Angel tersebut tampil manis dan elegan dengan outfit kalem ala Cewek Kue.

Penasaran bagaimana saja OOTD Yeni Inka ala cewek kue? Menghimpun dari instagram pribadinya @yeniinka, Senin (19/6/2023), berikut beragam outfit warna kalem dan cooltone menghiasi penyanyi yang kini berusia 22 tahun tersebut.

1. Cantik pakai dress kuning cerah

Yeni Inka

Dress kuning cerah menghiasi penampilan Yeni Inka. Terliaht bagian belakang taman dan beberapa pemain alat musik siap untuk melakukan sesi manggung perekaman.

2. OOTD warna lilac

Yeni Inka

Outfit OOTD selanjutnya dari Yeni Inka ada nuansa warna lilac. Karena sempat trending, Yeni Inka memakai warna ini dari mulai longsleeve, celana santai dan sneakersnya.

3. Padupadan dengan blazer

Yeni Inka

Jeans berwarna campuran biru tua dan muda, dengan paduan blazer. Namun, kesan warna dan beragam motifnya membuat Yeni terlihat menggemaskan ditambah rambut keriting gelombang terkuncir menjadi dua.

Halaman:
1 2
      
