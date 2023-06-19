Mau Ikut Kurban Iduladha? Yuk, Kenali Dulu Jenis Kambing dan Domba Ini

JAKARTA - Hari Raya Iduladha segera tiba dalam waktu dekat. Umat muslim umumnya akan berbondong-bondong membeli hewan kurban seperti kambing, domba, ataupun sapi untuk disembelih pada hari raya. Tak heran, momentum ini kerap menjadi saat-saat yang dinanti.

Biasanya, kambing dan domba menjadi pilihan favorit masyarakat karena harganya yang jauh lebih terjangkau daripada sapi. Selain itu, kambing dan domba juga banyak diternakkan di Indonesia.

Namun, sebenarnya apa saja jenis kambing dan domba yang umumnya menjadi hewan kurban Iduladha? Berikut ulasan selengkapnya.

1. Kambing Saanen

Kambing saanen sejatinya berasal dari Lembah Saneen di Switzerland, Swiss Barat. Di Indonesia, kambing ini kerap disilangkan dengan kambing Etawa agar lebih adaptif dengan iklim tropis Indonesia. Namun, kambing saanen yang asli memiliki beberapa ciri khasnya sendiri.