Perayaan Idul Adha bareng Keluarga Semakin Bermakna bersama Tokopedia

Jakarta - Idul Adha merupakan hari raya yang paling banyak dirayakan oleh masyarakat selain Hari Raya Idul Fitri. Di beberapa daerah di Indonesia perayaan Idul Adha bahkan lebih semarak. Persiapan untuk merayakannya pun tidak kalah heboh dari Idul Fitri. Mulai dari mengecat rumah, menyiapkan kue-kue, hidangan, hingga baju koko dan gamis untuk menyambut hari raya tersebut.

Untuk baju koko yang akan dipakai dalam salat Idul Adha dan bersilaturahim, saat ini ada baju koko yang sedang hits yang bisa jadi pilihan, yaitu Koko Pakistan atau nama lainnya Koko Kurta. Bedanya dengan koko yang lain, Koko Pakistan memiliki lengan ¾ dan potongan baju yang lebih longgar.

Koko Pakistan juga tidak memiliki motif yang begitu ramai. Biasanya hanya dihiasi oleh hiasan kancing pada bagian leher hingga dada. Serta terdapat satu saku pada bagian kiri dada. Panjang Koko Pakistan juga sedikit lebih panjang. Jika koko pada umumnya hanya sampai pangkal paha panjangnya, Koko Pakistan menyentuh paha bawah hingga lutut. Bahan kainnya terbuat dari bahan kain katun polos yang adem dan mudah menyerap keringat.

Baju Koko Pakistan lebih mudah di mix match dengan aneka bawahan. Sebab gayanya atau modelnya sendiri tidak terlalu formal. Ya, untuk membuat tampilan kamu tampak lebih berbeda kamu bisa memakai celana chinos sebagai bawahan atau juga memakai celana jeans dengan warna netral seperti biru gelap dan hitam. Kamu tak perlu memakai outer lagi, sebab itu hanya akan membuat tampilan badan kamu menjadi lebih bulky. Sebaiknya, pilih sorban atau peci sebagai aksesoris tambahan. Harga Koko Pakistan mulai dari Rp61 ribu hingga Rp175 ribu di Tokopedia.

Untuk remaja muslimah jangan mau kalah. Tokopedia menyediakan banyak pilihan gamis remaja yang tidak hanya longgar guna menutup lekuk tubuh tapi juga memiliki desain cantik berbahan lebih ringan dan simpel. Selain longgar dan desain cantik, gamis remaja dengan bahan nyaman dan longgar dapat menjadi pilihan utama bagi anak dan remaja.

Ada berbagai pilihan gamis simple elegan dengan warna-warna cerah seperti putih, rayon dan gamis abaya. Sedangkan modelnya mulai dari gamis kaftan, gamis brokat, hingga gamis maxi. Gamis maxi adalah gamis yang panjangnya mencapai mata kaki atau bahkan lebih panjang. Gamis untuk remaja tersedia dengan harga mulai dari Rp60 ribu hingga Rp195 ribu di Tokopedia.

Selain menunaikan ibadah salat Ied berjamaah dan bersilaturahmi dengan keluarga, kerabat, sanak, dan saudara, momen Hari Raya Idul Adha juga diisi dengan ibadah kurban, yaitu menyembelih hewan kurban. Seperti sapi, kerbau, kambing, dan beberapa jenis hewan lainnya.