Pria Ini Mandi Tak Pakai Sabun Selama 15 Tahun

KINI sosok Gobind Vashdev mencuri perhatian lewat pengakuannya yang tidak pernah menggunakan sabun saat mandi. Pria yang berprofesi sebagai penulis itu mengatakan bahwa dirinya sudah melakukan itu sejak 15 tahun terakhir.

Saat menjadi bintang tamu di kalan YouTube Melaney Ricardo selamat ini dia mandi hanya dengan air. Hal itu tentu saja membuat Melaney tercengang. Bahkan Melaney pun menanyakan kepada Gobind masalah bau badan.

“Pernah bau ketek nggak? Sejauh ini aku nggak nyium bau apapun ya, makanya itu pertanyaan aku kok kamu bisa nggak bau?,” tanya Melaney yang membuat Gobind tertawa.

Kemudian Gobind menjelaskan bahwa selama ini banyak orang yang salah kaprah tentang bau badan berasal dari keringat. Padahal keringat sifatnya steril, yang bikin bau adalah bakteri yang menempel di kulit.

“Ada beberapa jenis kulit yang disukai bakteri sehingga dia berkembang dan ada juga yang tidak disukai bakteri jadi sampai beberapa hari pun nggak bau,” ujar Gobind seperti dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo.

Lebih lanjut Gobind menjelaskan kalau bakteri di kulit identik dengan bakteri yang ada di usus, bakteri di usus berkembang sesuai dengan makanan yang orang konsumsi.

“Kalaupun bau, bakteri berkembang, pasti berkembangnya di daerah itu aja. untuk beresin itu juga nggak perlu pakai bahan kimia. Ada banyak bahan alami yang bisa mematikan bakteri, jadi menurut saya gunakan itu saja,” jelasnya.

Gobind juga sampai saat ini tidak menggunakan pasta gigi untuk membersihkan mulutnya. Bahkan selama ini tidak ada masalah bau mulut yang dialaminya.

