5 Cara Merawat Rambut Berwarna agar Awet dan Sehat

Memiliki rambut berwarna adalah cara yang menyenangkan untuk mengubah penampilan. Namun, rambut yang diwarnai membutuhkan perawatan ekstra.

Hal ini agar rambut berwarna tetap awet dan sehat. Berikut ini adalah 5 cara merawat rambut berwarna agar tetap indah dan sehat yang dirangkum dari situs Yesmadam, Minggu (18/6/2023).

1. Cuci atau keramas rambut berwarna lebih jarang





Rambut yang diwarnai cenderung lebih kering dan rentan terhadap kerusakan. Oleh karena itu, sebaiknya mengurangi frekuensi mencuci atau keramas rambut. Cucilah rambut hanya saat benar-benar diperlukan dan gunakan air dingin atau hangat untuk menjaga kelembapan alami rambut.

2. Gunakan conditioner

Conditioner sangat penting untuk menjaga kelembapan rambut yang diwarnai. Pilihlah conditioner yang dirancang khusus untuk rambut berwarna. Gunakan secara teratur setelah keramas untuk memberikan nutrisi dan menjaga kelembapan rambut.

3. Gunakan shampo khusus untuk rambut berwarna

Shampo yang dirancang khusus untuk rambut berwarna membantu mempertahankan warna dan mencegah warna rambut memudar. Pilihlah shampo yang lembut, bebas sulfat, dan mengandung bahan-bahan yang menjaga kelembapan dan kesehatan rambut.