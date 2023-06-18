Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Cara Merawat Rambut Berwarna agar Awet dan Sehat

Nadila Qoonita , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |05:00 WIB
5 Cara Merawat Rambut Berwarna agar Awet dan Sehat
Cara Merawat Rambut Berwarna (Foto: Bebeautiful)
A
A
A

Memiliki rambut berwarna adalah cara yang menyenangkan untuk mengubah penampilan. Namun, rambut yang diwarnai membutuhkan perawatan ekstra.

Hal ini agar rambut berwarna tetap awet dan sehat. Berikut ini adalah 5 cara merawat rambut berwarna agar tetap indah dan sehat yang dirangkum dari situs Yesmadam, Minggu (18/6/2023). 

1. Cuci atau keramas rambut berwarna lebih jarang

Cara Merawat Rambut Berwarna

Rambut yang diwarnai cenderung lebih kering dan rentan terhadap kerusakan. Oleh karena itu, sebaiknya mengurangi frekuensi mencuci atau keramas rambut. Cucilah rambut hanya saat benar-benar diperlukan dan gunakan air dingin atau hangat untuk menjaga kelembapan alami rambut.

2. Gunakan conditioner

Conditioner sangat penting untuk menjaga kelembapan rambut yang diwarnai. Pilihlah conditioner yang dirancang khusus untuk rambut berwarna. Gunakan secara teratur setelah keramas untuk memberikan nutrisi dan menjaga kelembapan rambut.

3. Gunakan shampo khusus untuk rambut berwarna

Shampo yang dirancang khusus untuk rambut berwarna membantu mempertahankan warna dan mencegah warna rambut memudar. Pilihlah shampo yang lembut, bebas sulfat, dan mengandung bahan-bahan yang menjaga kelembapan dan kesehatan rambut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/27/611/2351770/5-efek-samping-sering-mewarnai-rambut-apa-saja-F9Nq8cV7uc.jpg
5 Efek Samping Sering Mewarnai Rambut, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/26/611/2267888/5-hair-spray-alami-untuk-cegah-kerusakan-rambut-o19du03hsh.jpg
5 Hair Spray Alami untuk Cegah Kerusakan Rambut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/04/04/194/1882223/pakai-sampo-khusus-hingga-serum-rambut-tips-agar-warna-cat-rambut-tidak-mudah-pudar-mOeO1XgXUh.jpg
Pakai Sampo Khusus hingga Serum Rambut, Tips agar Warna Cat Rambut Tidak Mudah Pudar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/03/06/194/1868545/ladies-ini-tips-agar-rambut-berwarna-tetap-indah-sehat-lmIq288BPo.jpg
Ladies, Ini Tips agar Rambut Berwarna Tetap Indah & Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/12/12/194/1829047/red-wine-tren-pewarnaan-rambut-yang-digemari-jelang-akhir-tahun-2f5ZpWWi13.jpg
Red Wine, Tren Pewarnaan Rambut yang Digemari Jelang Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/08/21/194/1759647/tidak-menyesuaikan-kondisi-kesehatan-rambut-kesalahan-yang-sering-dilakukan-saat-mewarnai-rambut-jd6kApZXxU.jpg
Tidak Menyesuaikan Kondisi Kesehatan Rambut, Kesalahan yang Sering Dilakukan saat Mewarnai Rambut
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement