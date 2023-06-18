Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Viral Anak Perempuan Meninggal Karena Rabies, Sudah Digigit Sebulan Sebelumnya!

Minggu, 18 Juni 2023 |13:48 WIB
Rabies (Foto: Explore clarion)
KINI tengah viral video seorang anak perempuan meninggal dunia akibat rabies di Media Sosial Tiktok. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pun membenarkan informasi tersebut kalau anak itu berasal dari Bali yang baru berusia 5 tahun.

Dalam penjelasannya, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid menjelaskan, anak ini meninggal pada 11 Juni. Sebagaimana sebelumnya, anak di bawa ke Rumah Sakit RSUD Buleleng yang dirujuk dari RSUD Tangguwisia pada 10 Juni kemarin.

 rabies

Diketahui, anak itu mengalami luka kecil seperti goresan. Ternyata sudah digigit satu bulan sebelumnya, dan baru dibawa ke RS dan akhirnya mengalami gejala seperti yang terlihat divideo kejang-kejang hingga takut air (Hydrophobia).

"Anak usia 5 tahun tanggal 10 juni RSUD Buleleng mendapatkan rujukan dari RSUD Tangguwisia, anak perempuan tidak bisa minum gelisah dan takut angin, riwayat digigit anjing peliharaan sendiri pada 1 bulan lalu," kata dr Nadia.

"Berupa luka kecil goresan dan sudah dicuci dengan sabun sebentar dan anjing tidak pernah divaksin," jelasnya.

Dampak dari menunda anak membawa ke Rumah Sakit atau Fasilitas Kesehatan (Faskes), sehingga anak tersebut meninggal dunia. Sebab tidak sempat mendapatkan Vaksin Anti Rabies (VAR) dan karena si anjing peliharaannya juga pun tidak pernah divaksin.

