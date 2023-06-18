34 Orang Meninggal di India Akibat Gelombang Panas, Ini 8 Tips Mencegah Dehidrasi!

GELOMBANG panas tengah melanda sebagian besar wilayah India. Sedikitnya 34 orang tewas dalam dua hari terakhir akibat gelombang panas.

Para pejabat di India mengatakan, sebagian besar bagian Uttar Pradesh di India utara sangat panas terik. Para dokter juga menyarankan warga berusia di atas 60 tahun untuk tinggal di dalam rumah pada siang hari.

Saat ada gelombang Panas, maka dehidrasi menjadi salah satu masalah yang kerap dihadapi masyarakat selama cuaca ekstrem panas. Cuaca yang sangat terik membuat masyarakat kehilangan banyak cairan dalam tubuhnya.

Profesor dan Kepala Departemen Pengobatan Darurat di Universitas Arizona, dr. Samuel Keim mengatakan jika dibiarkan, kondisi ini tentunya bisa berakibat fatal bagi kesehatan manusia.

“Dehidrasi sederhana kemungkinan merupakan penyebab paling umum dari masalah kesehatan akibat teriknya musim panas,” terang dr. Keim, melansir dari Health US News.

Jika seseorang merasa mulai mengalami dehidrasi, tentu ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Berikut 8 tips mencegah dehidrasi:

1. Wanita harus mengonsumsi sekira 2,7 liter, dan pria sekira 3,7 liter, dari total air sehari, menurut National Academy of Medicine.

2. Sekira 80% dari asupan cairan harian berasal dari air minum dan minuman lain - termasuk minuman berkafein. Sebanyak 20% lainnya berasal dari makanan.

3. Minum banyak air bisa berupa air soda tanpa rasa buah atau rasa alami semuanya bisa digunakan.

4. Hindari minuman beralkohol, yang dapat menyebabkan dehidrasi.