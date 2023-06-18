Cara Mengobati Asam Lambung Naik, Salah Satunya Pakai Jahe Merah!

CARA mengobati asam lambung naik sebaiknya diketahui banyak orang. Apalagi siapapun bisa mengalami asam lambung naik atau refluks asam, kondisi ini umum disebut sebagai penyakit gastroesophageal reflux (GERD) atau maag.

Cara pengobatannya bisa ala rumahan, cukup untuk meredakan sensasi terbakar di dada Anda terjadi saat isi perut Anda naik ke kerongkongan.

Namun, perlu diingat kalau anda harus mengubah gaya hidup untuk menghindari asam lambung yang tiba-tiba naik. Pemicunya umum seperti makanan asam seperti jeruk, tomat, makanan berbahan dasar tomat, alkohol, juga kafein. cokelat dan makanan yang digoreng atau berminyak.

Berikut obat asam lambung saat naik secara mendadak,

1. Madu

Obat rumahan satu ini memang dikenal aman untuk penderita GERD atau asam lambung. Madu memiliki kandungan antioksidan, sehingga bisa membantu mengatasi masalah lambung.

Dalam tinjauan klinis diterbitkan oleh the Jurnal Medis Inggris, para peneliti menyarankan karena sifat kental madu dapat membantu menjaga asam tetap rendah. Salah satu anggota tim melihat perubahan dari gejala sakit maag setelah mengkonsumsi lima mililiter (sekitar satu sendok teh) madu biasa.

2. Jahe merah

Bahan rumahan selanjutnya itu jahe merah, bisa mengobati asam lambung. Sebab jahe merah bersifat anti peradangan bermanfaat untuk pasien masalah lambung dan meredakan rasa mual.

Juga disebut sebagai bahan alami bersifat gastroprotektif. Sebagai rempah bisa dijadikan teh, bekerja dengan menekan bakteri Helicobacter pylori (H. pylori) yaitu penyebab asam lambung naik.

"Jahe memiliki sejarah panjang dalam pengobatan Cina, menurut NCCIH. Ramuan ini dapat membantu meredakan mual, jadi beberapa orang percaya bahwa ramuan ini juga patut dicoba untuk mulas (asam lambung naik)," keterangan dalam Healthline

