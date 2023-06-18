Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Begini Cara Dapat Vaksin Rabies, Baca Yuk!

Kevi Laras , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |12:46 WIB
Begini Cara Dapat Vaksin Rabies, Baca Yuk!
Cara dapat vaksin rabies (Foto: Nature)
A
A
A

KINI penyakit rabies di Indonesia tengah menjadi perhatian karena sudah Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Sikka, NTT dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Dengan ini tentu perlu adanya langkah pencegahan agar hewan peliharaan atau liar tidak menyebarkan virusnya.

Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid untuk pemberian vaksinasi rabies untuk hewan itu bisa didapatkan dari Dinas Pertanian. Sehingga ia meminta agar masyarakat segera melakukan pencarian informasi terkait vaksinasi rabies itu.

 vaksin rabies

Sementara vaksinasi untuk manusianya, disebut dr Nadia bisa didapatkan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat. "Vaksin anjing itu tidak Dinkes tapi Dinas Pertanian. Untuk di Dinkes itu Vaksin VAR dan SAR untuk manusia," ucap dr Nadia kepada MNC Portal/

Sebagaimana diketahui, vaksinasi untuk manusia itu bernama Vaksin Anti Rabies (VAR) dan Serum Anti Rabies (SAR). "Karena kalau vaksinasi hewan di mereka (Dinas Pertanian) dan kita vaksin manusia aja," jelasnya

 BACA JUGA:

Sebelumnya, Kemenkes sudah menginformasikan bila tergigit hewan rabies segera lakukan pertolongan pertama, secepatnya cuci luka gigitan dengan sabun/detergen pada air mengalir selama 15 menit, kemudian beri antiseptik dan sejenisnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/340/3160208//anjing-puMq_large.jpg
Tren Meningkat, Delapan Warga Manggarai Timur Tewas Akibat Gigitan Anjing Rabies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/340/3134064//anjing_rabies-Wi3d_large.jpg
Enam Warga di Manggarai Digigit Anjing Positif Rabies
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement