6 Destinasi Wisata Menarik di Tarakan, Ada Museum Sejarah Perang Dunia II

Museum Sejarah Perang Dunia II di Kota Tarakan (Foto: dok. Raihan Prasetyo)

KOTA Tarakan di Kalimantan Utara (Kaltara) yang bertetangga dengan Malaysia dan Brunei Darussalam ternyata memiliki destinasi wisata menarik lho.

Tidak hanya menarik, tapi beberapa tempat wisata ini jarang sekali terekspose. Padahal memiliki pesona destinasi wisata yang ciamik, cocok untuk dikunjungi.

Nah, berikut Okezone rangkumkan 6 destinasi wisata menarik di Tarakan;

1. Pantai Amal

Pertama adalah Pantai Amal merupakan pantai yang berada di Tarakan Timur, Kalimantan Utara. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan yang memesona, dan indah.

Pasir di Pantai Amal ini sangat halus. Meski warnanya tidak putih, namun tidak sama sekali merusak pemandangan di sekitarnya.

Waktu yang tepat untuk berkunjung ke Pantai Amal adalah saat sore hari karena suasananya akan semakin indah, melihat perpaduan warna langit yang biru dan oranye.

Pantai Amal (Foto: TripAdvisor)

Pantai Amal ini terbagi menjadi dua lokasi, yakni Pantai Amal Lama dan Pantai Amal Baru, keduanya hanya terpaut lokasi yang berbeda tak terlalu jauh. Untuk menuju Pantai Amal ini, cukup menempuh waktu sekitar 20 menit dari pusat Kota Tarakan.

2. Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan

Meskipun Tarakan merupakan pulau yang terpisah tak jauh dari wilayah Kaltara lainnya, wilayah ini memiliki tempat konservasi hewan langka dan sekaligus menjadi tempat wisata berbasis edukasi.

Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan ini berlokasi di Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Di sini terdapat beragam flora dan fauna, bahkan hewan langka seperti bekantan.

Jika berkunjung ke tempat ini, Anda dapat melihat pemandangan kawasan hutan mangrove dengan jalan setapak yang terbuat dari papan kayu.

Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (Foto: Riko Permana)

3. Museum Sejarah Perang Dunia II Kota Tarakan

Bagi Anda yang haus akan sejarah terutama sejarah peperangan, Anda bis berkunjung ke Museum Sejarah Perang Dunia II.

Di dalam museum ini terdapat sejumlah barang-barang peninggalan perang dunia ke II, keberadaannya pun masih terjaga dengan baik. Selain itu, Anda juga dapat mempelajari serta mengetahui detail cerita tentang perang yang mempertaruhkan nyawa banyak orang itu.

Museum Sejarah Perang Dunia II lokasi ada di Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.